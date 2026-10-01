Mandarin.usenko показала на своїй сторінці в інстаграмі, як разом із сином самостійно здавала багаж перед рейсом Ryanair. На її прикладі розповідаємо, що саме потрібно робити.

Як здати валізу самостійно?

Спочатку знайдіть в аеропорту зону Bag Drop для здачі багажу. Підготуйте посадковий талон у телефоні та поставте валізу на ваги. Далі відскануйте посадковий талон. Система визначить ваш рейс і надрукує багажну бірку, її потрібно прикріпити до валізи. Якщо ви подорожуєте з кількома валізами, кожна з них має отримати відповідну бірку.

Як самостійно здати валізу перед рейсом Ryanair / інстагарм manrarin.usenko

Після цього підійдіть до стійки здачі багажу. Там спеціальним сканером перевірять бірку, прикріплену до валізи. Коли сканування завершиться, поставте багаж на стрічку. Валіза вирушить на перевірку, а вам потрібно переконатися, що багаж прийняли. Якщо система прийняла валізу, можна залишати зону Bag Drop і прямувати до контролю безпеки.

Важливо врахувати час: Ryanair рекомендує приїжджати до стійки Bag Drop щонайменше за 2 години до вильоту. Із 10 листопада 2026 року стійки реєстрації та здачі багажу закриватимуться за 60 хвилин до запланованого часу відправлення.