Mandarin.usenko показала на своей странице в инстаграме, как вместе с сыном самостоятельно сдавала багаж перед рейсом Ryanair. На ее примере рассказываем, что именно нужно делать.

Как самостоятельно сдать чемодан?

Сначала найдите в аэропорту зону Bag Drop для сдачи багажа. Подготовьте посадочный талон в телефоне и поставьте чемодан на весы. Затем отсканируйте посадочный талон. Система определит ваш рейс и распечатает багажную бирку, которую нужно прикрепить к чемодану. Если вы путешествуете с несколькими чемоданами, каждый из них должен получить соответствующую бирку.

Как самостоятельно сдать чемодан перед рейсом Ryanair / Instagram mandarin.usenko

После этого подойдите к стойке сдачи багажа. Там специальным сканером проверят бирку, прикрепленную к чемодану. Когда сканирование завершится, поставьте багаж на ленту. Чемодан отправится на проверку, а вам нужно убедиться, что багаж приняли. Если система приняла чемодан, можно покидать зону Bag Drop и направляться к досмотру.

Важно учесть время: Ryanair рекомендует прибывать к стойке Bag Drop не менее чем за 2 часа до вылета. С 10 ноября 2026 года стойки регистрации и сдачи багажа будут закрываться за 60 минут до запланированного времени вылета.