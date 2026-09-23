Однак valeriegillan вирішила не користуватися послугами посередників і пройти весь процес самостійно. Вона розповіла, як подавалася на британську візу, які документи готувала та скільки врешті витратила.

З чого почати оформлення британської візи?

Першим кроком є заповнення анкети на офіційному сайті, після чого потрібно перейти до подачі заявки. Анкета досить об'ємна, тому на її заповнення може знадобитися кілька годин. У ній потрібно вказати такі деталі, як: заплановані дати поїздки та місце проживання у Великій Британії, інформацію про роботу і доходи, попередні подорожі та фінансування поїздки.

Також у заявці необхідно зазначити, хто оплачуватиме подорож: сам заявник чи інша людина, наприклад мама. За словами авторки, загалом під час розгляду анкети важливо пояснити три основні речі: мету поїздки, можливість оплатити заплановану подорож та обставини, які пов'язують заявника з країною після завершення поїздки. Серед таких обставин вона називає роботу, навчання чи сім'ю.

Як самостійно оформити візу у Велику Британію / інстаграм valeriegillan

Після заповнення анкети потрібно сплатити візовий збір і записатися до візового центру. Далі заявник завантажує необхідні документи онлайн. Їхній перелік залежить від конкретної ситуації, а документи, складені не англійською мовою, потрібно подавати з офіційним перекладом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що відбувається під час подачі документів?

Після заповнення анкети та завантаження документів заявнику потрібно особисто приїхати на біометрію за попереднім записом. Із собою не обов'язково брати велику папку з усіма документами, достатньо мати необхідні підтвердження, зокрема роздрукований документ про запис. Під час візиту до візового центру заявника фотографують, сканують відбитки пальців і беруть підпис.

Коли авторка проходила цю процедуру, паспорт у неї забрали у візовому центрі. Після розгляду заяви його можна було або забрати самостійно, або скористатися платною кур'єрською доставкою.

Проте з липня 2026 року Велика Британія перейшла на електронні візи для відповідних заявників, тому паспорт для вклеювання візи залишати у візовому центрі вже не потрібно. Відповідно, після ухвалення рішення немає потреби вдруге їхати до Києва лише для того, щоб забрати паспорт.

Скільки коштує самостійне оформлення британської візи?

Авторка вирішила не користуватися послугами агентства після того, як дізналася, що повний супровід їй пропонували приблизно за 400 євро – і це без урахування вартості самої візи. Тому весь процес вона пройшла самостійно. Найбільшою витратою став візовий збір. На момент її подачі він становив 7400 гривень. Це була стандартна віза на шість місяців. Водночас варто враховувати, що у разі відмови сплачений візовий збір не повертається.

Скільки коштує самостійно податись на візу у Велику Британію / інстаграм valeriegillan

Ще близько 3000 гривень авторка витратила на переклад документів. Оскільки на біометрію на той момент потрібно було особисто приїхати до Києва, до загальної суми вона також додала витрати на дорогу приблизно 800 гривень. Сам запис на біометрію був безкоштовним. У підсумку її самостійне оформлення британської візи обійшлося приблизно у 11 200 гривень.