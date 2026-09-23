Однако valeriegillan решила не прибегать к услугам посредников и пройти весь процесс самостоятельно. Она рассказала, как подавала заявление на британскую визу, какие документы готовила и сколько в итоге потратила.

Как начать оформление британской визы?

Первым шагом является заполнение анкеты на официальном сайте, после чего нужно перейти к подаче заявки. Анкета довольно объемная, поэтому на ее заполнение может уйти несколько часов. В ней нужно указать такие детали, как: запланированные даты поездки и место проживания в Великобритании, информацию о работе и доходах, предыдущие поездки и финансирование поездки.

Также в заявке необходимо указать, кто будет оплачивать поездку: сам заявитель или другое лицо, например мама. По словам автора, в целом при рассмотрении анкеты важно объяснить три основных момента: цель поездки, возможность оплатить запланированное путешествие и обстоятельства, связывающие заявителя со страной после завершения поездки. Среди таких обстоятельств она называет работу, учебу или семью.

Как самостоятельно оформить визу в Великобританию / инстаграм valeriegillan

После заполнения анкеты необходимо оплатить визовый сбор и записаться в визовый центр. Далее заявитель загружает необходимые документы онлайн. Их перечень зависит от конкретной ситуации, а документы, составленные не на английском языке, необходимо подавать с официальным переводом.

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Что происходит при подаче документов?

После заполнения анкеты и загрузки документов заявителю необходимо лично явиться на сдачу биометрических данных по предварительной записи. С собой не обязательно брать большую папку со всеми документами, достаточно иметь при себе необходимые подтверждения, в частности распечатанный документ о записи. Во время визита в визовый центр заявителя фотографируют, сканируют отпечатки пальцев и берут подпись.

Когда авторка проходила эту процедуру, паспорт у нее забрали в визовом центре. После рассмотрения заявления его можно было либо забрать самостоятельно, либо воспользоваться платной курьерской доставкой.

Однако с июля 2026 года Великобритания перешла на электронные визы для соответствующих заявителей, поэтому паспорт для вклеивания визы оставлять в визовом центре уже не нужно. Соответственно, после принятия решения нет необходимости второй раз ехать в Киев только для того, чтобы забрать паспорт.

Сколько стоит самостоятельное оформление британской визы?

Автор решила не пользоваться услугами агентства после того, как узнала, что полное сопровождение ей предлагали примерно за 400 евро – и это без учета стоимости самой визы. Поэтому весь процесс она прошла самостоятельно. Самой большой статьей расходов стал визовый сбор. На момент подачи заявления он составлял 7400 гривен. Это была стандартная виза на шесть месяцев. При этом стоит учитывать, что в случае отказа уплаченный визовый сбор не возвращается.

Сколько стоит самостоятельно подать заявление на визу в Великобританию / инстаграм valeriegillan

Еще около 3000 гривен она потратила на перевод документов. Поскольку для сдачи биометрических данных на тот момент нужно было лично приехать в Киев, к общей сумме она также добавила расходы на дорогу примерно 800 гривен. Сама запись на сдачу биометрических данных была бесплатной. В итоге самостоятельное оформление британской визы обошлось ей примерно в 11 200 гривен.