Як прожити декілька місяців у Єгипті: ціни та умови

Завжди думали, що зимівля у теплих краях лише для обраних зі списку Forbes? Ми доведемо, що ви помилялися.

Своїм досвідом поділилася мандрівниця Наталія Міхнова, яка провела всю зиму з двома маленькими дітьми в Дахабі.

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Реалії життя у Дахабі

Мандрівниця запевняє, що два місяці на морі в Єгипті можна провести за ціною двотижневого пакетного туру.

Дахаб – це невеличке містечко в Єгипті, розташоване на Синайському півострові на березі Червоного моря. За годину їзди від Шарм-ель-Шейху. Місто оточене горами, трохи далі – пустеля.

Це не звичайний відпочинок, який всі уявляють – тут мало мережевих готелів. Проте не розчаровуйтеся, адже тут теж є чим зайнятися – різні види йоги, музичні "джеми", спільні медитації, лекції, зустрічі і ще багато чого. Тут легко завести нових друзів.



Вулички Дахаба \ Фото Ricardo Helass з сайту Pixabay

Дахаб – чудесне місце, куди ми потрапили ще на початку грудня, і досі не можемо попрощатися з ним. Це були незабутні місяці, які подарували багато прекрасних моментів, але не обійшлося і без неприємностей. Попри все, це однозначно один із найкрутіших досвідів у нашому житті,

– зазначила Наталія Міхнова.

Безпека у Дахабі

Рівень безпеки тут дуже високий. По дорозі з Шарм-еш-Шейху є блок-пости – зупиняють машину та перевіряють документи. За словами мандрівниці, у самому місті теж безпечно, бо туристична поліція завжди стежить.

Одного разу я в таксі забула рюкзак з телефоном і паспортом. Місцеві таксисти об’єдналися, покликали полісмена, передивилися камери спостереження, впізнали водія, з яким ми їхали, знайшли його і доставили нас на місце, де ми благополучно забрали наш рюкзак,

– згадала мандрівниця.

Чистота у Дахабі

У туристичних локаціях досить чисто. Але у спальних районах ситуація інша – комунальники намагаються прибирати, проте в багатьох районах все одно сміття валяється прямо на вулицях.

"Діти йдуть і викидаються обгортки від цукерок собі під ноги. Те саме часто роблять і дорослі. Тому з чистотою тут складно", – розповіла Наталія.

Як і за скільки можна долетіти в Дахаб

Прямий переліт з України займе лише 4 години. Літаки з різних міст України літають щодня.

Квитки Львів-Шарм-ель-Шейх можна спокійно знайти за 95 доларів (2 600 гривень). Назад можна полетіти ще дешевше: цілком реально знайти квитки від 55 доларів (1 500 гривень),

– поділилася досвідом Наталія.

Альтернативний варіант перельоту – Львів – Стамбул – Шарм-ель-Шейх. Його часто використовують, коли нема дешевих квитків на чартерах.

Якщо ви перебуваєте в Єгипті довше, ніж 28 днів, ви не можете летіти назад чартером, лише регулярним рейсом, через Стамбул.



Ціни на переліт \ Фото О,Море з сервісу travelpayouts

Середня ціна на квитки в дві сторони становитиме 150-230 доларів.

Варто замовити трансфер в Дахаб, добратися автобусом досить складно. Ціна трансферу – 30 доларів (830 гривень).

Чим зайнятися у Дахабі

Туристи тут займаються віндсерфінгом або дайвінгом. Ті, хто приїжджають сюди зимувати, насолоджуються у красиві каньйони, ночують під зоряним небом в пустелі, їздять на гору Мойсея і в найдавніший діючий монастир Святої Катерини.

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Берегова лінія у Дахабі дуже довга, вздовж всього міста. Тут дуже гарні коралові рифи, чудесно плавати з маскою і розглядати корали і риб, а от таких класичних повністю піщаних пляжів мало.



Наталія Міхнова у Єгипті \ Фото Наталія Міхнова

Загалом піщаних пляжів багато, але вхід в море трохи кам’янистий. Де гарний пісок в морі – там пляж невеличкий. Велику частину набережної займають кафешки, люди приходять, замовляють чай чи щось більше і відпочивають на шезлонгах закладу. Але є й зовсім безкоштовні місця.

Є один міський пляж: широкий, піщаний з ідеальним дном. Розташований він на окраїні міста, туди можна добратися на таксі за 35 гривень або на велосипедах. Є платна частина і безкоштовна.

Погода в Дахабі

Зима була дуже теплою, найнижча температура вдень – десь 18 градусів, і то лише один-два дні. Зазвичай було 25 градусів.

Температура води – від 22 до 24 градусів, тому плавати буде дуже комфортно. Дехто вдягає гідрокостюми. Бувають досить вітряні дні, але цієї зими їх було не більше десяти. Найкращий період тут з жовтня до квітня, в інший час занадто спекотно.

Житло

Якщо не плануєте тут залишатися надовго, то краще просто купувати пакетний тур і зупинятися в готелі.

Якщо їхати на декілька місяців, то оптимально знімати будинок чи квартиру у місцевих.

Варіанти тут є на будь-який бюджет. Можна жити за 200 доларів (5 500 гривень) на місяць у квартирі або за 400-500 доларів (11 – 14 000 гривень) у повноцінному будинку з власним двором і виходом на дах, звідки видно море, гори і неймовірне зоряне небо. А можна взагалі знімати кімнату за 2 000 – 3 000 грн на місяць.

Ситуація з коронавірусом

За даними Worldometer, станом на 24 березня 2021 року в Єгипті виявлено 197 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них 11 680 летальних.

Місцеві та туристи майже не носять маски, бо багато часу перебувають на свіжому повітрі, взагалі не збираються в замкнутих приміщеннях.

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Навіть в магазинах тут немає дверей або вони ніколи не зачиняються, тому там весь час циркулює повітря.

Можливо, це ще пов’язано з впливом ультрафіолету, адже сонце тут світить постійно. Мені важко проаналізувати реальну причину, але випадків ковіду тут дуже і дуже мало. Фактично, це поодинокі випадки, які уважно відслідковують,

– каже Наталія.

Транспорт у Дахабі

Місто маленьке, тому маршруток тут нема. Все є у пішій доступності. Зазвичай, люди орендують велосипеди. Також можна пересуватися на таксі. Середня ціна – 20 – 25 гривень. А за 35 гривень завезуть з одного кінця міста в інший.

Оренда авто – це також можна, але обов’язково потрібні спеціальні права, не просто міжнародні, а міжнародні з "книжечкою".



Зазвичай, пересуваються велосипедами \ Фото Наталія Міхнова

Їздити самим теж можна, але на блок-постах перевірятимуть документи постійно. На певні території самим туристам не можна. Наприклад, гуляти в пустелі без місцевого провідника.

Скільки це все коштує?

У Дахабі можна за ті ж самі гроші, що і в Україні. За словами мандрівниці, хто живе вдома на 10 тисяч гривень в місяць, зможе і тут. Хто живе в Україні на 1 тисячу доларів (27 000 гривень) на сім’ю, спокійно "впишеться" у цей бюджет і в Дахабі.

Основні витрати:

житло: 200 – 500 доларів/місяць (5 500 – 13 800 гривень),

продукти: 200 – 500 доларів/ місяць.

Ціни на овочі і фрукти:

помідори – 9 гривень/кілограм,

огірки – 12 гривень/кілограм,

апельсини для фрешів – 9 гривень/кілограм,

апельсини звичайні – 18 гривень/кілограм,

полуниця – 25 гривень/кілограм,

картопля – 9 гривень/кілограм.

М’ясо та риба:

свинини немає,

курка заморожена – 65 гривень/кілограм,

риба річкова – 55 гривень/кілограм,

морська – від 90 гривень/кілограм.

Алкоголь – дорожчий, ніж в Україні і неякісний.

А ще я знаю людей, які приїхали сюди з запасом грошей на 1-2 тижні, а далі починали робити і пропонувати все, що вміють: заняття танцями, англійська мова, фото, торти, картини – хто до чого має талант,

– ділиться мандрівниця.

Дистанційна робота

Загалом, інтернет в Дахабі не дуже добрий, але, якщо ви поселяєтеся у будинку з проведеним інтернетом, то жодних проблем не виникне. А загалом вчитися і працювати цілком реально, головне виробити собі свій режим дня.



Заклади у Дахабі \ Фото Наталія Міхнова

Тут є декілька коворкінгів. Багато людей працюють прямо в кафешках на березі моря.