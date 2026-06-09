Як не затримуватися на контролі в аеропорту: досвідчена туристка розкрила секрет

Перед довгоочікуваним відпочинком на сонячному курорті чи дослідженням нових міст і гірських масивів на мандрівників чекає справжнє випробування – митний контроль. Цей етап часто викликає стрес і може зіпсувати настрій на всю поїздку, проте існують дієві способи пройти його швидко та без зайвих нервів.

Щоб мінімізувати час у чергах та уникнути неприємних сюрпризів, варто заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, які різняться залежно від обладнання термінала. Про дієві лайфхаки, що допоможуть суттєво прискорити цей процес, розповіла блогерка dashassk у своєму тіктоці.

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Як швидко пройти перевірку в аеропорту?

Наразі більшість світових аеропортів усе ще обладнані системами перевірки старого зразка. У таких випадках пасажирам доводиться ретельніше готувати свої речі до огляду. Зокрема, необхідно дістати з рюкзака чи сумки косметичку та всю техніку, виклавши їх в окремий пластиковий контейнер.

Окрім цього, обов'язково потрібно зняти верхній одяг, головний убір, ремінь, годинник та витягнути з кишень усі металеві предмети. Якщо ви вирішили взути масивні черевики або взуття на високій підошві, будьте готові до того, що працівники безпеки попросять вас роззутися. Також іноді проводиться швидкий тест рук на наявність слідів заборонених речовин. Головне правило у таких ситуаціях – не конфліктувати і чітко виконувати всі вказівки персоналу.

Як швидко пройти перевірку в аеропорту: дивіться відео

Який одяг та речі можуть несподівано затримати вас на контролі?

Окрім загальних правил, на швидкість проходження черги суттєво впливає ваш гардероб. За словами досвідченого мандрівника Мітча Гласса, популярні серед туристів штани карго є вкрай невдалим вибором для перельотів. Через велику кількість об'ємних кишень вони часто привертають увагу інспекторів, адже пасажири банально забувають витягнути з них дрібні монети, ключі чи чеки.

Також сканери можуть зреагувати на одяг із блискітками, великою кількістю металевого декору або навіть на жіночі бюстгальтери з металевими кісточками.

Ще однією несподіваною причиною затримки можуть стати звичайні побутові предмети в ручній поклажі. Так, сучасні сканери часто не можуть "просвітити" багаторазові металеві пляшки та термоси через подвійний шар ізоляції, що створює "сліпу зону" на моніторі. Схожа ситуація виникає і з щільно упакованими колодами карт (наприклад, для UNO чи покеру) – на рентгені вони виглядають як суцільний темний прямокутник. Такі речі краще заздалегідь діставати та класти в окремий лоток.

Зверніть увагу! У деяких великих аеропортах світу, зокрема в лондонських Хітроу та Гатвіку, а також частково в Амстердамі, Мадриді та Барселоні, завдяки новим сканерам уже дозволено проносити до 2 літрів рідини. Проте, якщо ваш зворотний рейс або транзит проходить через менш модернізований аеропорт, там усе ще діятиме класичне обмеження в 100 мілілітрів.

Чи можна відмовитися від рентгенівської перевірки в аеропорту?

Мало хто знає, що пасажири мають право відмовитися від проходження через сканер тіла в аеропортах Великої Британії та більшості країн Європи. Для цього не потрібно надавати медичні довідки чи юридичні обґрунтування – достатньо просто заявити про своє небажання з особистих причин.



У разі відмови на вас може очікувати посилений ручний огляд / Фото wavebreakmedia_micro

Проте уникнути перевірки безпеки взагалі не вдасться. У разі відмови пасажиру доведеться пройти альтернативний метод контролю – посилений ручний огляд у приватній кімнаті за присутності щонайменше двох співробітників служби безпеки. Такий огляд може бути більш інвазивним і триватиме значно довше – від 20 до 45 хвилин.

Варто пам'ятати про речі, які категорично заборонено брати у ручну поклажу:

Ножиці з лезами довжиною понад 6 сантиметрів або з гострими кінцями.

Ножі (зокрема складані), відкриті леза для гоління та штопори.

Запасні запальнички (дозволено мати при собі лише одну).

Рідини об'ємом понад 100 мілілітрів (включно з джемами, парфумами та гелями).

Ретельна підготовка та знання цих простих правил допоможуть перетворити проходження контролю в аеропорту на швидкий та безстресовий процес, дозволяючи розпочати подорож із гарним настроєм.