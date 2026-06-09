Чтобы минимизировать время в очередях и избежать неприятных сюрпризов, стоит заранее ознакомиться с правилами безопасности, которые различаются в зависимости от оборудования терминала. О действенных лайфхаках, которые помогут существенно ускорить этот процесс, рассказала блогерка dashassk в своем тиктоке.

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Как быстро пройти проверку в аэропорту?

Сейчас большинство мировых аэропортов все еще оборудованы системами проверки старого образца. В таких случаях пассажирам приходится тщательно готовить свои вещи к осмотру. В частности, необходимо достать из рюкзака или сумки косметичку и всю технику, выложив их в отдельный пластиковый контейнер.

Кроме этого, обязательно нужно снять верхнюю одежду, головной убор, ремень, часы и вытащить из карманов все металлические предметы. Если вы решили обуть массивные ботинки или обувь на высокой подошве, будьте готовы к тому, что работники безопасности попросят вас разуться. Также иногда проводится быстрый тест рук на наличие следов запрещенных веществ. Главное правило в таких ситуациях – не конфликтовать и четко выполнять все указания персонала.

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Как быстро пройти проверку в аэропорту: смотрите видео

Какая одежда и вещи могут неожиданно задержать вас на контроле?

Кроме общих правил, на скорость прохождения очереди существенно влияет ваш гардероб. По словам опытного путешественника Митча Гласса, популярные среди туристов брюки карго являются крайне неудачным выбором для перелетов. Из-за большого количества объемных карманов они часто привлекают внимание инспекторов, ведь пассажиры банально забывают вытащить из них мелкие монеты, ключи или чеки.

Также сканеры могут среагировать на одежду с блестками, большим количеством металлического декора или даже на женские бюстгальтеры с металлическими косточками.

Еще одной неожиданной причиной задержки могут стать обычные бытовые предметы в ручной клади. Так, современные сканеры часто не могут "просветить" многоразовые металлические бутылки и термосы из-за двойного слоя изоляции, что создает "слепую зону" на мониторе. Похожая ситуация возникает и с плотно упакованными колодами карт (например, для UNO или покера) – на рентгене они выглядят как сплошной темный прямоугольник. Такие вещи лучше заранее доставать и класть в отдельный лоток.

Обратите внимание! В некоторых крупных аэропортах мира, в частности в лондонских Хитроу и Гатвике, а также частично в Амстердаме, Мадриде и Барселоне, благодаря новым сканерам уже разрешено проносить до 2 литров жидкости. Однако, если ваш обратный рейс или транзит проходит через менее модернизированный аэропорт, там все еще будет действовать классическое ограничение в 100 миллилитров.

Можно ли отказаться от рентгеновской проверки в аэропорту?

Мало кто знает, что пассажиры имеют право отказаться от прохождения через сканер тела в аэропортах Великобритании и большинства стран Европы. Для этого не нужно предоставлять медицинские справки или юридические обоснования – достаточно просто заявить о своем нежелании по личным причинам.



В случае отказа вас может ожидать усиленный ручной досмотр / Фото wavebreakmedia_micro

Однако избежать проверки безопасности вообще не удастся. В случае отказа пассажиру придется пройти альтернативный метод контроля – усиленный ручной досмотр в частной комнате в присутствии не менее двух сотрудников службы безопасности. Такой досмотр может быть более инвазивным и продлится значительно дольше – от 20 до 45 минут.

Стоит помнить о вещах, которые категорически запрещено брать в ручную кладь:

Ножницы с лезвиями длиной более 6 сантиметров или с острыми концами.

Ножи (в том числе складные), открытые лезвия для бритья и штопоры.

Запасные зажигалки (разрешено иметь при себе только одну).

Жидкости объемом более 100 миллилитров (включая джемы, духами и гелями).

Тщательная подготовка и знание этих простых правил помогут превратить прохождение контроля в аэропорту на быстрый и безстрессовый процесс, позволяя начать путешествие с хорошим настроением.