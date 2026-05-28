На море в Албанію: ідеальний маршрут для подорожі на 5 днів

Албанія останніми роками стала чи не найпопулярнішим літнім напрямком серед українських туристів. Це не дивно, адже в цій країні навіть за п'ять днів можна встигнути змінити кілька пейзажів: від жвавих курортних міст до майже безлюдних бухт із бірюзовою водою.

Туристка з України @naya_travels_, яка відпочивала в Албанії, поділилася своїм маршрутом цією країною на 5 днів. Цей план ідеально підходить для короткої відпустки, коли хочеться отримати максимум вражень від країни.

Як провести 5 днів в Албанії?

День 1. Після прильоту в аеропорт Тирани одразу вирушайте автобусом у Хімаре. Їхати доведеться близько 4 годин, але це той рідкісний випадок, коли час у дорозі не дратує, а навпаки – захоплює. За вікном постійно змінюються пейзажі: то гірські серпантини, то узбережжя. Тут складно заснути – хочеться просто дивитися й ловити кожен кадр.

Після заселення в готель або апартаменти варто одразу вийти до моря. Українка радить не відкладати перше знайомство з Албанією і вирушити на пляж Filikuri. Це невелика, трохи прихована бухта з прозорою водою, де ідеально змити втому після дороги. Тут же ж можна зустріти перший захід сонця в Албанії.



Filikuri Beach в Албанії / Фото Michal Housa

День 2. Цей день варто повністю присвятити пляжам Хімаре. Можна гуляти вздовж узбережжя пішки або доїхати до Livadhi Beach. Це один з найпопулярніших пляжів регіону з довгою береговою лінією і спокійною водою.

Неподалік захована справжня перлина з бірюзовою водою і спокійною атмосферою – Aquarium Bay. Це крихітна бухта, куди зазвичай доходять не всі туристи, тому тут рідко буває людно.

Ввечері можна посидіти в одному з ресторанів на березі моря і замовити морепродукти.

День 3. Переїзд із Хімаре до Саранди. Наступні дні відпустки українка радить провести у Саранді, де панує більш курортна і гамірна атмосфера. У цей день можна заїхати у селище Ксаміл – це те саме місце, яке прозвали "албанськими Мальдівами" через колір води і піску.

Після повернення в Саранду варто прогулятися набережною. Увечері місто оживає: з барів лунає музика, а подекуди чути шум моря.

День 4. Один із найяскравіших днів подорожі – морська прогулянка до диких пляжів і островів поблизу Саранди. Тут вода більш прозора, а пейзажі – майже нереальні. Скелі, приховані бухти, маленькі пляжі, куди можна потрапити тільки з човна, створюють відчуття справжнього дослідження.

Контраст між дикими локаціями вдень і вечірньою Сарандою з клубами зробив цей день для українки особливо насиченим.

Зауважимо, що замовити круїз островами з Саранди можна на сайті GetYourGuide. Коштує він близько 1700 гривень з людини, а триває 5 годин.

День 5. Останній день в Албанії варто провести на березі моря – без поспіху та планів на день. Просто море, сонце і насолода останнім днем відпочинку.

Що туристам треба знати про Албанію?

Українка, яка живе в Албанії, поділилася кількома важливими нюансами, які варто знати туристам, які зібралися у цю країну. По-перше, в Албанії мало де можна розрахуватися карткою. Навіть деякі популярні туристичні локації приймають оплату виключно готівкою, а тому варто обміняти гроші на місцеву валюту – леки.

По-друге, тут нема звичних для українців сервісів таксі. Найпростіший варіант – це попросити контакти таксиста у господарів ваших апартаментів і писати йому у WhatsApp. Ну й останнє – в Албанії не можна взяти каву з собою і пити її у дорозі, як це люблять робити українці.