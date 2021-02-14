Як пожити в номері готелю безкоштовно: турист вигадав цікавий спосіб

На що туристи тільки не йдуть заради "халявного" проживання. Наприклад, американець Раян Сентелль Стейт вигадав незаконну схему, яка дозволила йому не оплачувати готельний номер.

Він навмисно випускав хом'яків й мишей в приміщення, а потім скаржився на них персоналу.

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Чоловік з Юти заселявся в готель, випускав гризунів, а потім скаржився на них персоналу. У такий спосіб йому вдавалося проживати коштом готелю, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали шахрая та виявили як мінімум три випадки, коли Стейт застосовував незаконну схему. Невідомо скільки ще таких афер прокрутив чоловік. Американцеві пред'явили обвинувачення.

Постраждалі готелі були змушені провести дезінсекцію. Також уточнюється, що після виселення Раяна працівники знаходили значні пошкодження в номерах, де він зупинявся.

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