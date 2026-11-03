Українка відвідала 10 країн за 2 роки: які звички допомагають їй подорожувати частіше

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Українська блогерка Emma Luchytska поділилася власним досвідом і принципами, які допомогли їй у 22 роки побувати в 10 країнах лише за 2 роки.

Як поєднати кілька країн в одній поїздці без зайвих зусиль?

Головний секрет продуктивних мандрівок криється в умінні об'єднувати кілька локацій в межах однієї поїздки, але зовсім не так, як це роблять класичні автобусні тури. Такі поїздки, під час яких доводиться проводити в дорозі до 40 годин поспіль, лише виснажують мандрівників і можуть відбити будь-яке бажання відкривати для себе нові країни.

Натомість йдеться про логічне і комфортне поєднання сусідніх країн. Чудовим прикладом є маршрути, де з однієї точки до іншої можна дістатися всього за годину, як-от поїздка з Греції до сусідньої Албанії.

Інший вдалий варіант – це планування перельотів із тривалими пересадками або зупинками в проміжних містах. Наприклад, політ із Будапешта на португальську Мадейру може включати додаткові кілька днів на знайомство з Угорщиною, що автоматично перетворює одну відпустку на 2 повноцінні мініподорожі.

Як подорожувати частіше та комфортніше / інстаграм vserdse

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Чому ігнорування сезону робить відпочинок кращим?

Більшість мандрівників звикли планувати поїздки строго за календарем високого сезону: влітку до моря, навесні на цвітіння тюльпанів у Нідерландах, а в розпал відпусток до романтичного Парижа. Проте такий підхід часто створює більше проблем, ніж задоволення.

По-перше, несезонні поїздки дарують приємний бонус у вигляді нижчих цін на готелі та авіаквитки. По-друге, вони рятують від шалених натовпів туристів, які можуть повністю зіпсувати атмосферу міста. Прикладом є досвід друзів блогерки, які вирушили до Парижа влітку і навіть не змогли піднятися на Ейфелеву вежу через повністю розкуплені квитки.

Як звичайний наземний транспорт відкриває кордони Європи?

Ще один неочікуваний лайфхак стосується наземного транспорту. Живучи в Україні, можна легко відкривати для себе сусідні європейські країни без складних перельотів і пересадок. Сучасні міжнародні автобусні та залізничні маршрути дозволяють дістатися до європейських столиць швидко і з комфортом.

Наприклад, дорога з Києва до Відня автобусом займає всього 1 день. За таким же принципом можна легко спланувати поїздку до Праги, Берліна чи Будапешта, використовуючи потяги або комфортні автобуси як зручну альтернативу літакам.