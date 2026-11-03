Украинка посетила 10 стран за 2 года: какие привычки помогают ей путешествовать чаще

Как много путешествовать, не тратя на это все деньги мира / Коллаж 24 Канала, скриншоты из видео Эммы Лучицкой
Сегодня путешествия для многих остаются чем-то недостижимыми: кажется, что для этого нужны тысячи долларов, отпуск раз в год и тщательное планирование на месяцы вперед. Однако открывать мир можно и по-другому, если отказаться от устаревших стереотипов и научиться видеть возможности там, где другие их не замечают.
Украинская блогерша Эмма Лучицкая поделилась собственным опытом и принципами, которые помогли ей в 22 года побывать в 10 странах всего за 2 года.
Как совместить несколько стран в одной поездке без лишних усилий?
Главный секрет продуктивных путешествий кроется в умении объединять несколько локаций в рамках одной поездки, но совсем не так, как это делают классические автобусные туры. Такие поездки, во время которых приходится проводить в дороге до 40 часов подряд, только изматывают путешественников и могут отбить любое желание открывать для себя новые страны.
Речь же идет о логичном и комфортном сочетании соседних стран. Прекрасным примером являются маршруты, где из одной точки в другую можно добраться всего за час, например, поездка из Греции в соседнюю Албанию.
Еще один удачный вариант – это планирование перелетов с длительными пересадками или остановками в промежуточных городах. Например, перелет из Будапешта на португальскую Мадейру может включать несколько дополнительных дней на знакомство с Венгрией, что автоматически превращает один отпуск в два полноценных мини-путешествия.
Как путешествовать чаще и комфортнее / инстаграм vserdse
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Почему игнорирование сезона делает отдых лучше?
Большинство путешественников привыкли планировать поездки строго по календарю высокого сезона: летом к морю, весной на цветение тюльпанов в Нидерландах, а в разгар отпусков – в романтический Париж. Однако такой подход часто создает больше проблем, чем удовольствия.
Во-первых, поездки вне сезона дарят приятный бонус в виде более низких цен на отели и авиабилеты. Во-вторых, они избавляют от безумных толп туристов, которые могут полностью испортить атмосферу города. Примером может служить опыт друзей блогерши, которые отправились в Париж летом и даже не смогли подняться на Эйфелеву башню из-за полностью распроданных билетов.
Как обычный наземный транспорт открывает границы Европы?
Еще один неожиданный лайфхак касается наземного транспорта. Живя в Украине, можно легко открывать для себя соседние европейские страны без сложных перелетов и пересадок. Современные международные автобусные и железнодорожные маршруты позволяют добраться до европейских столиц быстро и с комфортом.
Например, дорога из Киева в Вену на автобусе занимает всего 1 день. По такому же принципу можно легко спланировать поездку в Прагу, Берлин или Будапешт, используя поезда или комфортабельные автобусы в качестве удобной альтернативы самолетам.
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