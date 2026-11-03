Украинка посетила 10 стран за 2 года: какие привычки помогают ей путешествовать чаще

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Украинская блогерша Эмма Лучицкая поделилась собственным опытом и принципами, которые помогли ей в 22 года побывать в 10 странах всего за 2 года.

Как совместить несколько стран в одной поездке без лишних усилий?

Главный секрет продуктивных путешествий кроется в умении объединять несколько локаций в рамках одной поездки, но совсем не так, как это делают классические автобусные туры. Такие поездки, во время которых приходится проводить в дороге до 40 часов подряд, только изматывают путешественников и могут отбить любое желание открывать для себя новые страны.

Речь же идет о логичном и комфортном сочетании соседних стран. Прекрасным примером являются маршруты, где из одной точки в другую можно добраться всего за час, например, поездка из Греции в соседнюю Албанию.

Еще один удачный вариант – это планирование перелетов с длительными пересадками или остановками в промежуточных городах. Например, перелет из Будапешта на португальскую Мадейру может включать несколько дополнительных дней на знакомство с Венгрией, что автоматически превращает один отпуск в два полноценных мини-путешествия.

Как путешествовать чаще и комфортнее / инстаграм vserdse

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Почему игнорирование сезона делает отдых лучше?

Большинство путешественников привыкли планировать поездки строго по календарю высокого сезона: летом к морю, весной на цветение тюльпанов в Нидерландах, а в разгар отпусков – в романтический Париж. Однако такой подход часто создает больше проблем, чем удовольствия.

Во-первых, поездки вне сезона дарят приятный бонус в виде более низких цен на отели и авиабилеты. Во-вторых, они избавляют от безумных толп туристов, которые могут полностью испортить атмосферу города. Примером может служить опыт друзей блогерши, которые отправились в Париж летом и даже не смогли подняться на Эйфелеву башню из-за полностью распроданных билетов.

Как обычный наземный транспорт открывает границы Европы?

Еще один неожиданный лайфхак касается наземного транспорта. Живя в Украине, можно легко открывать для себя соседние европейские страны без сложных перелетов и пересадок. Современные международные автобусные и железнодорожные маршруты позволяют добраться до европейских столиц быстро и с комфортом.

Например, дорога из Киева в Вену на автобусе занимает всего 1 день. По такому же принципу можно легко спланировать поездку в Прагу, Берлин или Будапешт, используя поезда или комфортабельные автобусы в качестве удобной альтернативы самолетам.