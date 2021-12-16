Як подорожувати в низький сезон: 10 неочевидних плюсів та мінусів з власного досвіду

Мандрівки взимку стають дедалі популярнішими, адже чекати літа бракує терпіння, ще й квитки у низький сезон можна придбати за дуже привабливою ціною. Перевіривши все на власному досвіді, ми готові відверто розповісти про переваги та недоліки такого відпочинку.

Зимові поїздки українців зазвичай стереотипно обмежуються "теплими країнами". Звичайно, хочеться втекти від снігу та холоду, плавати у теплому морі та насолоджуватися сонцем, проте є багато інших доступних напрямків для мандрів. Тим більше розслаблятися необов’язково на пляжі, а відкрити для себе нову країну – завжди захопливий досвід.

До речі Найкомфортніші країни, де можна перезимувати

Плюси подорожей у несезон

Низькі ціни

Вартість квитків, оренди житла та авто стає основним аргументом для подорожей взимку. Ви можете зекономити суттєву суму, адже вигідніше буває удвічі, а то й утричі. Авіаперевізники влаштовують розпродажі, тому квитки на ті напрямки, які здавалися вам дорогими та недосяжними, можна купити від 5 євро. У магазинах та сувенірних крамницях діють акції, а на базарі можуть знизити ціну або додати товар.



Через невелику кількість туристів, продавці знижують ціни / Фото Валентина Рущак