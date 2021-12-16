Как путешествовать в низкий сезон: 10 неочевидных плюсов и минусов по личному опыту

Почувствовать себя как на безлюдном острове, когда на берегу никого нет, кроме вас и живописной природы, – приятно. Минус заключается в том, что вы можете только наблюдать, а купальный костюм вам не понадобится, ведь вода уже холодная, ветер дует сильнее, а солнце не успевает согреть.

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В низкий сезон важно проверять часы работы мест, куда вы хотите попасть. Смена графика – распространенное явление. Еще неприятнее, когда вы придете, а музей, например, закрыт до следующего сезона. Автобусы или лодки, курсирующие по туристическим маршрутам, тоже могут не работать в этот период.



В несезоне вы можете отдыхать на безлюдных пляжах / Фото Валентина Рущак

Неудобный багаж

Учитывая то, что вы путешествуете из одних погодных условий в совсем другие, то стоит очень хорошо спланировать багаж. Продумайте, что вы берете с собой, что одеваете, как сможете переодеться и т.д. Без куртки вы замерзнете при ожидании посадки в самолет, но в этой же куртке вам будет очень жарко по прибытии в новую страну. Следите за погодой, чтобы ориентироваться на приблизительную температуру, и выбрать несколько вещей, которые сможете одеть вместе и снять, когда станет жарко.

Проблемы с авиатранспортом

Самолет зимой может стать настоящим разрушителем ваших планов. Никогда не организовывайте свое время так, чтобы сразу после прилета с отдыха ехать на работу, ведь рейс могут задержать или перенести. Дополнительное ожидание касается перелетов в обе стороны. Рейс, вылетающий из Украины, может быть задержан из-за непогоды, заснеженной взлетной полосы, намерзшего льда на самолете и т.д. Среднее время задержки составляет 30 – 120 минут.



Зимние рейсы нередко задерживаются из-за непогоды / Фото Валентина Рущак

Рейс, вылетающий в Украину, может быть задержан из-за погодных условий, которые делают невозможным посадку в аэропорту. Уведомление о переносе рейса можете получить и за несколько часов до вылета. Если время ожидания превышает 5 часов, авиакомпания должна обеспечить вас отелем и трансфером. К слову, приехать на регистрацию вы все равно должны в первое назначенное время. Другой вариант задержки – самолет будет кружиться над аэропортом, но не сможет совершить посадку. В таком случае рейс перенаправят на ближайший аэродром, где можно приземлиться и подождать, пока не согласуют новое время посадки.

Перед тем, как планировать путешествие в низкий сезон, стоит взвесить все за и против. На самом деле недостатки могут быть для вас совсем не дискомфортными, а плюсы могут значительно преобладать. В любом случае пусть ничто не испортит ваших эмоций от путешествий. Помните, что воспоминания из вашего отдыха будут ярче, чем мелкие препятствия, которые вы быстро забудете!

автор: Валентина Рущак