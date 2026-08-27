Через віддаленість і необхідність транспортувати усі продукти з материка повітряним або морським шляхом, ціни на Гаваях дуже високі. Загалом туристам варто розраховувати, що кожен день перебування на Гаваях коштує в середньому 250 – 300 доларів з однієї людини. Журналістка Кетрін Тот Фокс, яка росла на Гаваях, розповіла Lonely Planet, як туристи можуть тут зекономити.

Як зекономити на Гаваях?

1. Обрати правильний сезон. На Гаваях погода майже не змінюється упродовж року, але існують періоди, коли на острови приїжджає найбільше туристів. Відповідно, ціни на житло і авіаперельоти одразу зростають. Саме тому варто уникати літа та середини весни й осені, коли у школярів канікули. Для розуміння різниці – номер у готелі на двох на острові Оаху на початку листопада може коштувати 377 доларів за ніч, а наприкінці грудня – 992 долари.

2. Хостели замість готелів. Чимало можна зекономити, якщо на ніч залишатися у хостелах, а не готелях. Ціни за ліжко у хостелі коливаються у межах 55 – 150 доларів. У вартість дорожчих часто входить також сніданок.

3. Вирушити у пішохідний похід до маяка Макапуу на острові Оаху. Багато туристичних стежок на Гаваях платні, але цей маршурт досі безкоштовний. До маяка веде асфальтована стежка, що ідеально підходить для всіх туристів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

4. Відвідати кавову ферму Kaua'i Coffee Co. Ця кавова ферма на острові Кауаї є найбільшою у США, адже тут росте понад 4 мільйони дерев. Туристи можуть безкоштовно відвідати екскурсію та продегостувати різні види кав.

5. Насолодитися феєрверками у Вайкікі. Щовечора кожної п'ятниці ще з 1988 року готель Hilton Hawaiian Village, що у районі Вайкікі міста Гонолулу, запускає феєрверки. Насолодитися неймовірним шоу можна абсолютно безкоштовно. Найкраще споглядати феєрверки на пляжі Duke Kahanamoku.

Пляж Вайкікі / Фото Depositphotos

6. Послухати живу музику. На території готелю Royal Lahaina Resort & Bungalows на острові Мауї працює музичний майданчик просто неба під назвою The Branches. Відвідувачі можуть насолодитися живою музикою у виконанні місцевих музикантів.

7. Відвідати музей Capitol Modern на Оаху. Вхід у державний художній музей є безкоштовним для всіх відвідувачів.

8. Вигідно подорожуйте між островами. Найдешвший варіант – це на всю відпустку залишитися на одному острові, наприклад Оаху, адже тут найкраща інфраструктура і є житло на різний гаманець. Але якщо ви плануєте подорожувати між островами, то варто обрати авіакомпанію Southwest Airlines. Вона пропонує перельоти від 69 доларів в одну сторону без багажа. З острова Мауї до Ланаї можна дістатися поромом. Квиток коштує 66 доларів в одну сторону.

На Гаваях прокинувся вулкан

Днями на Гавайських островах прокинувся вулкан Кілауеа. Він є одним з найактивніших вулканів на Землі, тому виверження трапляються доволі часто. Цього разу вулканічні фонтани досягли 150 метрів, а висота стовпу виверження сягнула 5,2 кілометра над рівнем моря.

На Гаваях прокинувся вулкан: дивіться відео

Зауважимо, що вулкан Кілауеа має висоту 1247 метрів над рівнем моря. Наймасштабніше його виверження було у 1959 році, коли фонтани лави сягнули 600 метрів.