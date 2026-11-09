Один з найскладніших аеропортів світу: як пілоти примудряються саджати тут літаки

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Про особливості таких рейсів виданню Business Insider розповів Майк Стайн – головний пілот Tradewind Aviation у Карибському регіоні та інструктор, який готує командирів повітряних суден до посадок на острові.

Чому посадка на Сен-Бартелемі така складна?

Довжина місцевої злітно-посадкової смуги становить близько 640 метрів. Через особливості розташування аеропорт може приймати тільки невеликі літаки.

Для польотів компанія використовує турбогвинтові літаки Pilatus PC-12. Великі пасажирські лайнери Boeing та Airbus сюди не літають. У нашій компанії лише кілька десятків командирів повітряних суден мають право виконувати такі маневри– зазначив пілот.

Під час заходу на посадку літак має пролетіти низько над пагорбом, витримати потрібну траєкторію та швидко знизитися до рівня смуги. Додатковими труднощами стають боковий вітер, який постійно змінюється, та сильна турбулентність.

Посадка в цьому аеропорту досить складна / Фото Getty Images

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Захід на посадку тут виконують візуально. Пілотам потрібно самостійно контролювати положення літака, стежити за навколишньою місцевістю та враховувати вплив вітру. Через круте зниження злітно-посадкова смуга залишається поза полем зору майже до останнього моменту.

За словами пілота Стайна, для пасажирів цей момент може бути досить особливим.

"Пасажири в цей час можуть милуватися краєвидами пагорбів, поки літак на невеликій висоті наближається до злітно-посадкової смуги. Ми залишаємо шторку до кабіни відчиненою, щоб люди могли спостерігати за роботою пілотів", – зазначив чоловік.

Станом на 2026 рік у Tradewind Aviation є 31 командир повітряного судна, допущений до таких посадок. У середньому кожен із них має понад 3000 годин нальоту.

Для цих рейсів є важливими навички ручного керування та здатність об’єктивно оцінювати власні рішення. Тут кожна посадка відрізняється від попередньої, тому після польоту пілоти аналізують свої дії й визначають, що можна покращити наступного разу.

Проте ми ніколи не намагаємося посадити літак за будь-яку ціну. Існують погодні та технічні умови, за яких посадка просто неможлива", – додав пілот.

Якщо боковий вітер стає сильнішим за допустимі показники, дощ занадто інтенсивний чи на смузі накопичується багато води або літак заходить із неправильною швидкістю, екіпаж може піти на друге коло чи обрати інший аеропорт.

Як пілотів готують до складних посадок?

Пройти підготовку вдається не всім. До навчання допускають командирів, які вже добре знають особливості керування Pilatus PC-12. Програма передбачає теоретичну підготовку і практичні польоти.

Хоч сучасні авіасимулятори можуть відтворити вигляд аеропорту та особливості маршруту, вони не здатні повністю передати реальні погодні умови. Тренажери не відтворюють усіх раптових змін напрямку вітру та сильної турбулетності, які виникають під час посадки на острові.

Тому спочатку пілоти тренуються виконувати круте зниження в інших аеропортах зі звичайнішими умовами. Так вони вивчають фізику польоту та опановують необхідні маневри. Після цього переходять до практичних занять, де виконують десятки заходів на посадку.