Один из самых сложных аэропортов мира: как пилоты умудряются сажать здесь самолеты

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Об особенностях таких рейсов изданию Business Insider рассказал Майк Стайн – главный пилот Tradewind Aviation в Карибском регионе и инструктор, готовящий командиров воздушных судов к посадкам на острове.

Почему посадка на Сен-Бартелеми такая сложная?

Длина местной взлетно-посадочной полосы составляет около 640 метров. Из-за особенностей расположения аэропорт может принимать только небольшие самолеты.

Для полетов компания использует турбовинтовые самолеты Pilatus PC-12. Большие пассажирские лайнеры Boeing и Airbus сюда не летают. В нашей компании лишь несколько десятков командиров воздушных судов имеют право выполнять такие маневры– отметил пилот.

Во время захода на посадку самолет должен пролететь низко над холмом, выдержать нужную траекторию и быстро снизиться до уровня взлетно-посадочной полосы. Дополнительными трудностями становятся постоянно меняющийся боковой ветер и сильная турбулентность.

Посадка в этом аэропорту довольно сложная / Фото Getty Images

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Как происходит посадка в аэропорту Густав III?

Заход на посадку здесь выполняется визуально. Пилотам необходимо самостоятельно контролировать положение самолета, следить за окружающей местностью и учитывать влияние ветра. Из-за крутого снижения взлетно-посадочная полоса остается вне поля зрения почти до последнего момента.

По словам пилота Стайна, для пассажиров этот момент может быть весьма особенным.

"Пассажиры в это время могут любоваться видами холмов, пока самолет на небольшой высоте приближается к взлетно-посадочной полосе. Мы оставляем шторку в кабине открытой, чтобы люди могли наблюдать за работой пилотов", – отметил он.

По состоянию на 2026 год в Tradewind Aviation насчитывается 31 командир воздушного судна, допущенный к таким посадкам. В среднем каждый из них имеет более 3000 часов налета.

Для этих рейсов важны навыки ручного управления и способность объективно оценивать собственные решения. Здесь каждая посадка отличается от предыдущей, поэтому после полета пилоты анализируют свои действия и определяют, что можно улучшить в следующий раз.

Однако мы никогда не пытаемся посадить самолет любой ценой. Существуют погодные и технические условия, при которых посадка просто невозможна– добавил пилот.

Если боковой ветер превышает допустимые показатели, дождь слишком интенсивный, на взлетно-посадочной полосе скапливается много воды или самолет заходит с неправильной скоростью, экипаж может пойти на второй круг или выбрать другой аэропорт.

Как пилотов готовят к сложным посадкам?

Пройти подготовку удается не всем. К обучению допускают командиров, которые уже хорошо знают особенности управления Pilatus PC-12. Программа предусматривает теоретическую подготовку и практические полеты.

Хотя современные авиасимуляторы могут воспроизвести облик аэропорта и особенности маршрута, они не способны полностью передать реальные погодные условия. Тренажеры не воспроизводят всех внезапных изменений направления ветра и сильной турбулентности, которые возникают во время посадки на острове.

Поэтому сначала пилоты тренируются выполнять крутое снижение в других аэропортах с более привычными условиями. Так они изучают физику полета и осваивают необходимые маневры. После этого переходят к практическим занятиям, где выполняют десятки заходов на посадку.