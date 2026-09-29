Туристка з понад 10-річним досвідом роботи та численними перельотам розповіла про прості прийоми, які перевірила на власному досвіді, пише Express.

Як полегшити довгу подорож в літаку?

Покладіть у ручну поклажу косметичку

Під час польоту краще покласти в косметичку зубну щітку, пасту, дезодорант і трохи сухого шампуню. Вони можуть стати особливо корисними після нічного рейсу, коли потрібно привести себе до ладу після пробудження.

Також можна з собою взяти серветки чи засіб для зняття макіяжу, щоб освіжити шкіру. Повноцінний догляд під час польоту не є обов’язковим, але кілька таких простих засобів допоможуть почувати себе комфортніше.

Проте перед пакуванням слід ретельно перевіряти обмеження щодо ємностей. Вони мають бути об’ємом до 100 мілілітрів.

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Візьміть закуски

Під час багатьох далеких рейсів їжа та напої входять у вартість, але раптом ви зголоднієте, то закуски допоможуть втамувати голод в будь-який момент. Однак туристка радить оминати важку їжу, яка може в задушливому повітрі салону погано вплинути на самопочуття.



В літак можна взяти невеликі снеки / Фото Pinterest

Покладіть в рюкзак шарф

Шарф під час польотів може стати корисною річчю. Річ у тому, що в літаку може бути холодно, тому він допоможе зігріти, якщо кондиціонер може працювати занадто інтенсивно. Шарф не займе багато місця, але може стати в пригоді.

Час від часу вставайте з крісла

Під час тривалого польоту важливо не проводити весь час нерухомо. Навіть коротка розминка чи періодичне вставання можуть допомогти зменшити відчуття скутості.

Вставати варто раз в кілька годин, тому під час тривалих польотів краще обирати місце біля проходу, щоб можна було частіше рухатися.

Візьміть маску для сну

На борту літака далеко не завжди вдається виспатися, тому не потрібно нервувати через поганий сон. Маска для очей допоможе розслабитися, а якщо з нею все одно буде важко налаштуватися на сон, варто спробувати послухати спокійну музику, яка розслабить організм.