Туристка с более чем 10-летним опытом работы и многочисленными перелетами рассказала о простых приемах, которые проверила на собственном опыте, пишет Express.

Как облегчить долгое путешествие в самолете?

Положите в ручную кладь косметичку

Во время полета лучше положить в косметичку зубную щетку, пасту, дезодорант и немного сухого шампуня. Они могут оказаться особенно полезными после ночного рейса, когда нужно привести себя в порядок после пробуждения.

Также можно взять с собой салфетки или средство для снятия макияжа, чтобы освежить кожу. Полноценный уход во время полета не является обязательным, но несколько таких простых средств помогут чувствовать себя комфортнее.

Однако перед сбором багажа следует тщательно проверить ограничения по емкостям. Их объем не должен превышать 100 миллилитров.

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Возьмите с собой закуски

Во время многих дальних рейсов еда и напитки входят в стоимость, но если вдруг вы проголодаетесь, закуски помогут утолить голод в любой момент. Однако туристка советует избегать тяжелой пищи, которая в душном воздухе салона может плохо повлиять на самочувствие.



В самолет можно взять небольшие снеки / Фото Pinterest

Положите в рюкзак шарф

Шарф во время полетов может оказаться полезной вещью. Дело в том, что в самолете может быть холодно, поэтому он поможет согреться, если кондиционер работает слишком интенсивно. Шарф не займет много места, но может пригодиться.

Время от времени вставайте с кресла

Во время длительного полета важно не проводить все время неподвижно. Даже короткая разминка или периодическое вставание могут помочь уменьшить ощущение скованности.

Вставать стоит раз в несколько часов, поэтому во время длительных полетов лучше выбирать место у прохода, чтобы можно было чаще двигаться.

Возьмите маску для сна

На борту самолета далеко не всегда удается выспаться, поэтому не нужно нервничать из-за плохого сна. Маска для глаз поможет расслабиться, а если с ней все равно будет трудно настроиться на сон, стоит попробовать послушать спокойную музыку, которая расслабит организм.