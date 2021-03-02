Метод Вальсальви та диво-льодяник: як пережити авіапереліт з дитиною та зберегти нерви

Чимало батьків нервують щодо польоту більше, ніж сама малеча. Але існує декілька порад, які допоможуть зробити переліт з дітьми максимально комфортним.

Редакція поспілкувалась з педіатром Мариною Осипенко та мамою-блогеркою Катею Мехед. Вони розвінчали деякі упередження щодо складності цього процесу.

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З якого віку можна літати з дитиною, а коли варто відмовитись

Більшість авіакомпаній не дозволяють літати з дітьми віком до 7 днів, а далі обмежень не існує.

Випадки, в яких варто проконсультуватися з педіатром:

дитина народжена передчасно

має хронічні захворювання легень чи серця

хворіє гострими респіраторними захворюваннями

має алергію

нещодавно перенесла отит

Цікаво, що переліт з немовлятами буде комфортнішим, ніж з дітками після двох років, тому що малюк, ймовірно, буде весь час спати, достатньо просто підлаштувати час перельоту під графік сну та годування, – зауважила Марина Осипенко.

Умови перельоту дітей

Діти до 2 років можуть літати без окремого місця, ціна за авіапереліт дитини переважно становить 10% від дорослого тарифу. Якщо ви подорожуєте з двома дітьми – доведеться викупити одне додаткове місце.

Для дітей 2 – 11 років тариф передбачає окреме місце для дитини, у вартість якого входить реєстрація багажу за нормами як для дорослих. Ціну Child авіакомпанії рахують від повного тарифу безпосередньо під час бронювання.



Авіапереліт з дитиною / aviasovet.ru

Слід зазначити, що квитки для дітей і дорослого мають входити в одне бронювання. Якщо немовля додано до бронювання, інші податки та збір за бронювання не стягуватимуться додатково.

Автокрісло для дитини

Хоча й діти до 2 років можуть летіти на руках у батьків, але це не дуже безпечно в умовах турбулентності. Тому у деяких авіакомпаніях ви можете замовити автокрісло, або взяти на борт літака своє.

"МАУ"

Авіакомпанія зобов'язує перевозити дитину такого віку в автокріслі, але послуги не надає. Якщо ви візьмете своє автокрісло, то максимальні розміри сидіння повинні бути 42х42 сантиметрів (16,5х16,5 дюймів).

Ryanair

Авіалайнер дозволяє взяти на борт власне автокрісло, якщо воно схвалене авіакомпанією до використання в літаках і має 5-точкове кріплення. Вам потрібно попередньо зателефонувати у кол-центр для точного узгодження та розміщення на літаку, адже у такому разі є обмеження вибору місць: зокрема, схвалені автокрісла для дітей можна розмістити лише в деяких рядах.



Автокрісло для дитини в літаку / healthy-kids.ru

SkyUp

На сайті компанії зазначено, що дитячі візки та люльки для немовлят дозволяють перевозити безкоштовно, а ось для дітей від 2 років слід встановити автокрісло, яке дозволено взяти з собою. За нього треба сплатити, як за окреме місце багажу. Компанія не дає можливості оренди автокрісла. Тому пам'ятайте про дозволені розміри сидіння автокрісла: 42х42 сантиметрів (16,5х16,5 дюймів).

Wizz Air

На борт для дітей дозволено брати лише обернуті проти руху автокрісла. Воно повинне мати фіксатор, щоб його можна було безпечно закріпити за допомогою ременя безпеки пасажирського крісла. Якщо ви купили додаткове місце, аби розмістити автокрісло, вам не потрібно оплачувати дитячий збір. Але у такому випадку не надається право на додаткову одиницю багажу для немовляти.

Безпека під час авіаперельоту

В час пандемії особливо важливо дбати про гігієну, адже зростає ризик підхопити вірус. Протріть найбрудніші місця в літаку антибактеріальними серветками. Йдеться про сидіння, підлокітник та пряжку ременю безпеки.



Продезінфікуйте всі поверхні літака / shutterstock.com

Найбільш безпечними вважають місця біля вікна, адже це зменшує ризики травмування під час того, коли бортпровідники розноситимуть їжу під час перельоту.

Як допомогти організму дитини під час польоту

Якщо дитина не спить під час злету та посадки, можна вдатись до простих лайфхаків, які полегшать реакцію організму на перепад тиску і не закладуть вуха:

немовлят можна прикладати до грудей або дати пляшечку

доросла дитина може смоктати льодяник або пити через соломинку

можна спробувати метод Вальсальви: зробити повний видих і глибокий вдих при закритому роті та носі й зімкнутих голосових зв'язках і затримати дихання

якщо у дитини риніт, слід використовувати судинозвужувальні краплі за 30 хвилин до початку польоту

якщо у дитини алергія, ліки слід прийняти за годину до польоту

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Які ризики під час польоту реальні, а які перебільшені

Для здоров'я у більшості випадків переліт не несе жодних наслідків. Найчастіша реакція – гіпоксія – прискорення частоти серцевих скорочень, якщо немає хронічних захворювань, – переліт безпечний.

Дітки з епілепсією можуть подорожувати літаком, але батьки повинні врахувати зміну часових поясів – протиепілептичні препарати варто тримати в ручній поклажі.

Про маски для дитини у час пандемії

Носити маску не обов'язково дітям до 5 років, але якщо вашій дитині 6 – 11 років, подбайте, аби вона перебувала в аеропорту та літаку в масці.

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