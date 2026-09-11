Фахівець з економії грошей Джордон Кокс із ITV This Morning розповів про цікавий лайфхак для пасажирів Ryanair.

Скільки коштує вибір місця в Ryanair?

Вартість вибору місця залежить від маршруту, дати подорожі та часу бронювання. При попередньому бронюванні вона становить від 4 до 41 долара, а в аеропорту може сягати 51 долара. Безкоштовний варіант – це погодитися на випадковий розподіл місць. Його система здійснює під час онлайн-реєстрації, яка відкривається за 24 години до вильоту.

Як спробувати уникнути середнього місця?

Джордон радить приблизно за 5 – 6 годин до рейсу подивитися, які місця ще доступні. Потім в окремій вкладці потрібно розпочати нове бронювання та тимчасово вибрати для умовних пасажирів ті місця, на яких ви не хочете сидіти.

Після цього слід повернутися до свого бронювання та пройти реєстрацію з випадковим місцем. Ідея полягає в тому, що система призначить одне з крісел, які залишилися доступними. Таким чином можна спробувати отримати місце біля проходу або вікна.

Чи можна отримати місце з додатковим простором для ніг?

Іноді пасажиру може безкоштовно дістатися місце з додатковим простором для ніг. Це можливо, якщо наприкінці розподілу саме такі крісла залишаються доступними, адже Ryanair не може залишати критичні місця порожніми. Наприклад, ряди аварійного виходу 1, 16 і 17 не можуть бути повністю порожніми під час зльоту та посадки. Втім, отримання такого місця не гарантоване.