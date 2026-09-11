Эксперт по экономии денег Джордон Кокс из программы ITV This Morning рассказал об интересном лайфхаке для пассажиров Ryanair.

Сколько стоит выбор места в Ryanair?

Стоимость выбора места зависит от маршрута, даты путешествия и времени бронирования. При предварительном бронировании она составляет от 4 до 41 доллара, а в аэропорту может достигать 51 доллара. Бесплатный вариант – согласиться на случайное распределение мест. Система осуществляет его во время онлайн-регистрации, которая открывается за 24 часа до вылета.

Как попытаться избежать среднего места?

Джордон советует примерно за 5 – 6 часов до рейса посмотреть, какие места еще доступны. Затем в отдельной вкладке нужно начать новое бронирование и временно выбрать для условных пассажиров те места, на которых вы не хотите сидеть.

После этого следует вернуться к своему бронированию и пройти регистрацию со случайным местом. Идея заключается в том, что система назначит одно из кресел, которые остались доступными. Таким образом можно попытаться получить место у прохода или у окна.

Можно ли получить место с дополнительным пространством для ног?

Иногда пассажиру может бесплатно достаться место с дополнительным пространством для ног. Это возможно, если в конце распределения именно такие кресла остаются доступными, ведь Ryanair не может оставлять критически важные места пустыми. Например, ряды у аварийного выхода 1, 16 и 17 не могут быть полностью пустыми во время взлета и посадки. Впрочем, получение такого места не гарантируется.