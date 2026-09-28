Ліббі називає себе кочівницею та документує свої подорожі в інстаграмі. Разом із чоловіком Деном вона регулярно подорожує на лайнерах Princess, а завдяки кількості круїзів належить до найвідданіших клієнтів компанії.

Скільки потрібно подорожувати, щоб отримати елітний статус?

Для найвищого рівня програми лояльності Princess потрібно здійснити щонайменше 15 круїзів або провести на борту 150 днів. Однією з найбільш практичних переваг для Ліббі стало безкоштовне прання. Вона просто складає речі в сумку, після чого їх забирають, перуть і повертають уже наступного дня. Для людини, яка проводить на кораблях значну частину року, це суттєво спрощує побут.

Ще одна перевага – це безкоштовний мінібар, який поповнюють на початку кожного нового круїзу. Причому пасажир може попросити змінити його вміст. Наприклад, замість стандартного набору з двох пляшок пива та двох текіл можна зателефонувати та попросити інші напої, наприклад, більше коньяку або газованої води.

"Елітні" пасажири також отримують додаткові знижки на борту, зокрема на берегові екскурсії та покупки в магазинах Princess. Крім того, їм доступне раннє бронювання нових маршрутів компанії. У святкові офіційні вечори для них передбачені і розкішні канапе від бортових шеф-кухарів, а також безкоштовне полірування взуття.

Які особливі заходи доступні "Елітним" пасажирам?

Привілеї стосуються не лише побутових послуг. Пасажири зі статусом "Еліт" можуть відвідувати спеціальні заходи та лаунж. Зокрема, для них проводять Captain's Circle Party, де подають безкоштовні коктейлі та невеликі закуски. Щовечора також працює лаунж для частих мандрівників. Там зазвичай грає піаніст або виступає співак, а гостям пропонують легкі закуски.

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Також Ліббі часто запрошують на захід для 20 найбільш подорожуючих гостей Sky Princess. Там пасажири вечеряють разом з офіцерами корабля. Це повноцінна вишукана вечеря з вином чи іншими напоями. Під час таких зустрічей жінка навіть встигла поспілкуватися з корабельним лікарем та керівником ІТ.