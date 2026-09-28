Либби называет себя кочевницей и ведет блог о своих путешествиях в инстаграме. Вместе со своим мужем Деном она регулярно путешествует на лайнерах Princess, а благодаря количеству совершенных круизов входит в число самых лояльных клиентов компании.

Сколько нужно путешествовать, чтобы получить элитный статус?

Для достижения самого высокого уровня программы лояльности Princess нужно совершить не менее 15 круизов или провести на борту 150 дней. Одним из самых практичных преимуществ для Либби стала бесплатная стирка. Она просто складывает вещи в сумку, после чего их берут, стирают и возвращают уже на следующий день. Для человека, который проводит на кораблях значительную часть года, это существенно упрощает быт.

Еще одно преимущество – это бесплатный мини бар, который пополняют в начале каждого нового круиза. Причем пассажир может попросить изменить его содержимое. Например, вместо стандартного набора из двух бутылок пива и двух текил можно позвонить и попросить другие напитки, например, больше коньяка или газированной воды.

"Элитные" пассажиры также получают дополнительные скидки на борту, в частности на береговые экскурсии и покупки в магазинах Princess. Кроме того, им доступно раннее бронирование новых маршрутов компании. В праздничные официальные вечера для них предусмотрены роскошные канапе от бортовых шеф-поваров, а также бесплатная чистка обуви.

Какие особые мероприятия доступны "Элитным" пассажирам?

Привилегии касаются не только бытовых услуг. Пассажиры со статусом "Элит" могут посещать специальные мероприятия и лаунж. В частности, для них проводят Captain's Circle Party, где подают бесплатные коктейли и небольшие закуски. Каждый вечер также работает лаунж для частых путешественников. Там обычно играет пианист или выступает певец, а гостям предлагают легкие закуски.

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Кроме того, Либби часто приглашают на мероприятие для 20 самых активных путешественников на борту Sky Princess. Там пассажиры ужинают вместе с офицерами корабля. Это полноценный изысканный ужин с вином или другими напитками. Во время таких встреч женщина даже успела пообщаться с корабельным врачом и руководителем ИТ-отдела.