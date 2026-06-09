Змії не завжди тікають першими: як уникнути небезпечної зустрічі у лісі

Більшість змій не прагнуть контакту з людиною і намагаються уникнути зустрічі. Проте неправильна поведінка або необережність можуть створити небезпечну ситуацію, якої легко уникнути, дотримуючись простих рекомендацій.

Нещодавно 24 Канал поспілкувався з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем. Експерт розповів чимало корисної інформації про змій, яких у теплу пору року можна зустріти в лісах, біля водойм та на відкритій місцевості.

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Як одягатися, щоб зменшити ризик зустрічі зі змією?

За словами Ігоря, передусім варто подбати про правильний одяг. Він наголошує, що не слід вирушати до лісу у шльопанцях на босу ногу чи в шортах. Для прогулянок природою краще обирати довгі штани з цупкої тканини та хороше, зручне взуття. Бажано, щоб воно було високим, наприклад тактичним. Верхній одяг також має бути з довгими рукавами.

Треба бути повністю одягнутим / фото Canva

Особливо це стосується тих, хто збирає ягоди чи гриби. Під час такого заняття людина нахиляється до землі та працює руками серед трави й кущів, тому вони також повинні бути захищені. Не менш важливо бути уважним. Під час прогулянки потрібно дивитися навколо та прислухатися до звуків.

Якщо десь щось рухається або шарудить, варто зупинитися та зробити паузу приблизно на 20 – 30 секунд. Якщо все стихло, можна продовжувати рух. Експерт також радить мати із собою палицю довжиною до двох метрів. Нею можна розсувати перед собою траву або гілки. У такому разі змія почує людину значно раніше, ніж вона побачить плазуна, і найімовірніше сама відповзе з маршруту.

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Що робити, якщо ви все ж зустріли змію?

Експерт пояснює, що інколи змія не поспішає тікати. Найчастіше це відбувається після того, як вона поїла та перетравлює їжу. Оскільки змії є холоднокровними тваринами, температура їхнього тіла залежить від температури довкілля. Після полювання їм необхідно прогрітися на сонці, щоб процес травлення відбувався нормально. Саме тому вони можуть лежати на нагрітих каменях, пеньках чи інших відкритих місцях.

Якщо під час прогулянки ви побачили змію, не потрібно панікувати чи намагатися її прогнати. У такій ситуації слід зупинитися, зробити два – три кроки назад, оцінити обстановку та спокійно обійти її справа або зліва. Не варто шукати палицю, тикати нею в плазуна чи намагатися його налякати.

Особливо уважними потрібно бути у теплу сонячну погоду. Саме тоді змії активно пересуваються, полюють, шукають їжу та виходять грітися після неї. У цей період ймовірність зустрічі з ними є значно вищою.

Натомість у негоду побачити змію набагато складніше. Ці тварини добре відчувають зміну погоди і за кілька годин до її погіршення намагаються знайти укриття, де можуть перебувати від кількох годин до кількох діб, поки знову не стане тепло.