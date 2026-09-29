Про 5 поширених помилок, яких припускаються як новачки, так і досвідчені круїзні мандрівники, розповіла редакторка подорожей Express Джулі Делахай.

Які помилки варто виправити ще до початку круїзу?

Не перевіряти туристичну страховку

Наявність звичайної туристичної страховки ще не означає, що вона автоматично покриває круїз. Перед поїздкою варто перевірити умови свого поліса. Якщо круїзне покриття не передбачене, краще звернутися до страхової компанії щодо його додавання або розглянути окремий поліс, який включає відповідне покриття. Це важливо, оскільки у разі проблем під час круїзу та необхідності залишити корабель витрати можуть виявитися значними.

Вважати, що всі круїзні кораблі однакові

Під час вибору круїзу важливо враховувати не лише маршрут, а і сам корабель. Різні лайнери можуть бути розраховані на зовсім різний формат відпочинку. Наприклад, Royal Caribbean та Norwegian Cruise Line мають кораблі з аквапарками, масштабними шоу та великою кількістю ресторанів.

Якщо ж пасажир шукає більш камерну атмосферу та вишукану кухню, іншим варіантом можуть бути кораблі P&O Cruises. Marella Cruises та Virgin Voyages пропонують круїзи лише для дорослих. Тому перед бронюванням варто заздалегідь дослідити особливості корабля. Тим, хто вперше вирушає у круїз, авторка також радить окремо поговорити з туристичним агентом.

Не враховувати додаткові витрати

Ціна круїзу може включати проживання, харчування, переміщення між портами та розваги. Водночас це не обов'язково означає, що абсолютно всі послуги вже входять у вартість. Додатково можуть оплачуватися ресторани a la carte, спа-послуги, напої та пакети Wi-Fi. Тому перед поїздкою варто з'ясувати, за що доведеться платити окремо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Яких помилок пасажири припускаються вже в день посадки?

Бронювати авіарейс на день посадки

Якщо пасажир самостійно купує авіаквиток до міста, звідки вирушає корабель, не варто планувати приліт безпосередньо в день посадки. Затримка або скасування рейсу може призвести до того, що мандрівник не встигне на відправлення лайнера.

Тоді доведеться шукати спосіб дістатися до корабля вже в наступному порту, а це може бути дорого і створити додатковий стрес. Якщо ж переліт бронюється безпосередньо через круїзну компанію, відповідальність за доставку пасажира до корабля лежить на ній.

Одразу прямувати до головного буфету

Ще одна поширена помилка відбувається вже після посадки. Багато пасажирів спочатку прямують до зони басейну, а потім до основного буфету. Через це там можуть утворюватися довгі черги, а з вільним столиком може виникнути проблема. Але на більшості кораблів у день посадки працюють кілька закладів харчування.

Вони можуть бути включені у вартість круїзу, тому перед обідом варто дізнатися, які саме ресторани та інші заклади вже відкриті. Це може стати простішим варіантом для тих, хто не хоче витрачати перші години відпочинку в черзі до головного буфету.