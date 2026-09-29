О 5 распространенных ошибках, которых допускают как новички, так и опытные круизные путешественники, рассказала редактор раздела путешествий Express Джули Делахай.

Какие ошибки стоит исправить еще до начала круиза?

Не проверять туристическую страховку

Наличие обычной туристической страховки еще не означает, что она автоматически покрывает круиз. Перед поездкой стоит проверить условия своего полиса. Если круизное покрытие не предусмотрено, лучше обратиться в страховую компанию с просьбой о его добавлении или рассмотреть возможность оформления отдельного полиса, включающего соответствующее покрытие. Это важно, поскольку в случае возникновения проблем во время круиза и необходимости покинуть судно расходы могут оказаться значительными.

Считать, что все круизные лайнеры одинаковы

При выборе круиза важно учитывать не только маршрут, но и сам корабль. Различные лайнеры могут быть рассчитаны на совершенно разные форматы отдыха. Например, у Royal Caribbean и Norwegian Cruise Line есть корабли с аквапарками, масштабными шоу и большим количеством ресторанов.

Если же пассажир ищет более уютную атмосферу и изысканную кухню, другим вариантом могут стать корабли P&O Cruises. Marella Cruises и Virgin Voyages предлагают круизы только для взрослых. Поэтому перед бронированием стоит заранее изучить особенности корабля. Тем, кто впервые отправляется в круиз, автор также советует отдельно поговорить с туристическим агентом.

Не учитывать дополнительные расходы

Стоимость круиза может включать проживание, питание, переезды между портами и развлечения. В то же время это не обязательно означает, что абсолютно все услуги уже входят в стоимость. Дополнительно могут оплачиваться рестораны a la carte, спа-услуги, напитки и пакеты Wi-Fi. Поэтому перед поездкой стоит выяснить, за что придется платить отдельно.

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Какие ошибки допускают пассажиры уже в день посадки?

Бронирование авиарейса на день посадки

Если пассажир самостоятельно покупает авиабилет в город, откуда отправляется корабль, не стоит планировать прилет непосредственно в день посадки. Задержка или отмена рейса может привести к тому, что путешественник не успеет на отправление лайнера.

Тогда придется искать способ добраться до корабля уже в следующем порту, а это может обойтись дорого и создать дополнительный стресс. Если же перелет бронируется напрямую через круизную компанию, ответственность за доставку пассажира к кораблю лежит на ней.

Сразу направляться в главный буфет

Еще одна распространенная ошибка происходит уже после посадки. Многие пассажиры сначала направляются в зону бассейна, а затем в главный буфет. Из-за этого там могут образовываться длинные очереди, а с свободным столиком может возникнуть проблема. Но на большинстве кораблей в день посадки работают несколько заведений питания.

Они могут быть включены в стоимость круиза, поэтому перед обедом стоит узнать, какие именно рестораны и другие заведения уже открыты. Это может стать более простым вариантом для тех, кто не хочет тратить первые часы отдыха в очереди к главному буфету.