Як не загубитися у лісі під час пошуку грибів: простий лайфхак з Apple Watch

Похід у ліс за грибами легко може затягнутися, особливо, якщо цікаві місця для пошуку розташовані далеко від знайомої стежки. Щоб не втратити орієнтир, варто знати декілька основних правил.

Користувач o.symulyk на платформі тредс порадив перед походом у ліс скористатися компасом на розумному годиннику.

Як Apple Watch допоможуть знайти дорогу назад?

Перед тим як зайти в ліс, потрібно відкрити на Apple Watch компас і встановити позначку у місці старту. Після цього можна вирушати далі та шукати гриби, не втрачаючи точку, з якої почалася прогулянка. Функція працює без інтернету та допомагає прокласти маршрут назад до початкової точки.

Як Apple Watch допоможе знайти стартову точку походу / тредс o.symulyk_

Що ще варто знати перед походом у ліс?

Не варто покладатися лише на один спосіб навігації. Перед поїздкою краще ознайомитися з місцевістю та заздалегідь визначити маршрут. На місці також можна запам'ятати характерні дерева, дороги, струмки чи інші помітні орієнтири. Із собою варто взяти повністю заряджений телефон, а за можливості портативний акумулятор, компас і карту місцевості.

Якщо йдете до лісу самі, близьким краще повідомити, куди саме вирушаєте та коли плануєте повернутися. Також перед походом варто перевірити погоду та час заходу сонця. Додатковий одяг, дощовик і ліхтар допоможуть бути готовими до зміни умов.

Якщо ж під час прогулянки ви зрозуміли, що втратили орієнтир, насамперед потрібно зупинитися та заспокоїтися. Після цього можна спробувати визначити своє місцезнаходження за допомогою компаса, карти або GPS і повернутися до останнього знайомого орієнтира.