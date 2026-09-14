Користувач o.symulyk на платформі тредс порадив перед походом у ліс скористатися компасом на розумному годиннику.

Як Apple Watch допоможуть знайти дорогу назад?

Перед тим як зайти в ліс, потрібно відкрити на Apple Watch компас і встановити позначку у місці старту. Після цього можна вирушати далі та шукати гриби, не втрачаючи точку, з якої почалася прогулянка. Функція працює без інтернету та допомагає прокласти маршрут назад до початкової точки.

Як Apple Watch допоможе знайти стартову точку походу / тредс o.symulyk_

Що ще варто знати перед походом у ліс?

Не варто покладатися лише на один спосіб навігації. Перед поїздкою краще ознайомитися з місцевістю та заздалегідь визначити маршрут. На місці також можна запам'ятати характерні дерева, дороги, струмки чи інші помітні орієнтири. Із собою варто взяти повністю заряджений телефон, а за можливості портативний акумулятор, компас і карту місцевості.

Якщо йдете до лісу самі, близьким краще повідомити, куди саме вирушаєте та коли плануєте повернутися. Також перед походом варто перевірити погоду та час заходу сонця. Додатковий одяг, дощовик і ліхтар допоможуть бути готовими до зміни умов.

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Якщо ж під час прогулянки ви зрозуміли, що втратили орієнтир, насамперед потрібно зупинитися та заспокоїтися. Після цього можна спробувати визначити своє місцезнаходження за допомогою компаса, карти або GPS і повернутися до останнього знайомого орієнтира.