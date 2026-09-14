Пользователь o.symulyk на платформе Threads посоветовал перед походом в лес воспользоваться компасом на смарт-часах.

Как Apple Watch помогут найти дорогу обратно?

Перед тем как зайти в лес, нужно открыть на Apple Watch компас и установить отметку в месте старта. После этого можно отправляться дальше и искать грибы, не теряя точку, с которой началась прогулка. Функция работает без интернета и помогает проложить маршрут обратно к исходной точке.

Как Apple Watch помогут найти стартовую точку похода / тред o.symulyk_

Что еще стоит знать перед походом в лес?

Не стоит полагаться только на один способ навигации. Перед поездкой лучше ознакомиться с местностью и заранее определить маршрут. На месте также можно запомнить характерные деревья, дороги, ручьи или другие заметные ориентиры. С собой стоит взять полностью заряженный телефон, а по возможности портативный аккумулятор, компас и карту местности.

Если вы отправляетесь в лес одни, лучше сообщите близким, куда именно вы идете и когда планируете вернуться. Также перед походом стоит проверить погоду и время захода солнца. Дополнительная одежда, дождевик и фонарик помогут быть готовыми к изменению условий.

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Если же во время прогулки вы поняли, что потеряли ориентир, прежде всего нужно остановиться и успокоиться. После этого можно попробовать определить свое местонахождение с помощью компаса, карты или GPS и вернуться к последнему знакомому ориентиру.