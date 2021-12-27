Як не переплачувати за гарячі тури: поради досвідчених туристів

Гарячі тури та бюджетні квитки на літак викликають чималий ажіотаж. Але є ризик, що в погоні за економією доведеться переплатити.

Досвідчені туристи знають, що гарячі тури та акції – це не одне і те ж. Перші оголошуються заздалегідь, інші – це ті, які не продалися з певних причин.

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Як шукати гарячі тури

По-перше, всі турагенти беруть тури в одних і тих самих туроператорів, і знижки можуть робити лише граючись своїм відсотком з продажу. Тому особливого сенсу слідкувати за кількома агенціями не має, краще зосередитися на туроператорах. Саме вони заздалегідь викупають готелі у номерах та чартерні рейси за стартовою, найнижчою ціною. Й в разі неповного заселення чи посадки, туроператор оголошує розпродаж.

"Горіти" тури починають за 2 тижні до вильоту. І не завжди зрозуміло – така велика знижка дається через пусті крісла в літаку чи через пусті номери. Зверніть увагу, що пустий готель часто є фактором, який насторожує. Можливо, через погані відгуки він не має попиту серед туристів.

Часто "гарячими турами" називають ті, які просто потрібно продати. В такому разі за додаткову промоцію платить готель. Тож не полінуйтеся порівняти ціну на обраний готель за інший період, а також пам’ятайте, що дешевих турів на Новий рік не існує. Всі ціни автоматично ростуть у порівняні з несвятковими на 20 – 50%.

Як знайти бюджетний варіант

Шукати тури на нестандартні дати за 1 – 2 дні до початку канікул або після них. Та ще й з нічними вильотами – мало хто хоче летіти в новорічну ніч. Підписатися на розсилки напрямків, туроператорів, агенцій. Або шукати за параметрами ціни на звичайних сайтах-агрегаторах турів. Іноді у туроператора можна натрапити на промотури на запуску нових напрямків або готелів.

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Як зекономити на авіаквитках

Тарифи складаються з цілком розрахованих витрат. Але авіакомпанії для того, щоб прорекламувати себе та нові напрямки часто запускають акції з квитками по 9 чи 10 євро. Щоб їх не пропустити, підпишіться на новини авіакомпаній, які літають з вашого міста за потрібними напрямками. Ви можете обрати кілька напрямків та дат і налаштувати повідомлення про зміну ціни або акції.

Підпишіться на новини компаній лоукостерів / Фото Pexels

Ще один спосіб впіймати дешеві квитки – використовувати у пошуку функцію "будь-куди" і просто переглядати ціни на карті. Також можна підписатися на новини компаній лоукостерів: Wizzair, Ryanair, SkyUp, LOT.

Після того як ви знайшли квитки через сервіс, порівняйте ціну з сайтом самої авіакомпанії. Часто буває все-таки дешевше купувати у самого авіаперевізника, без посередників. Акції та розпродажі влаштовують не тільки лоукостери, але й звичайні авіакомпанії. Умови таких квитків часто бувають обмеженими: наприклад, його можна використати починаючи з певної дати, через кілька місяців.

Акції з дешевими квитками мають одну мету – привернути вашу увагу. При бронюванні існує ризик, що зворотний квиток коштує в 3 рази дорожче. Тому холодний розум та перевірка усієї інформації – це ваші найкращі помічники при пошуку "гарячих пропозицій" на ринку турпослуг.