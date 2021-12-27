Опытные туристы знают, что горящие туры и акции – это не одно и то же. Первые объявляются заранее, другие – это те, что не продались по определенным причинам.

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Как искать горящие туры

Во-первых, все турагенты берут туры у одних и тех же туроператоров, и скидки могут делать только играя своим процентом по продажам. Поэтому особого смысла следить за несколькими агентствами нет, лучше сосредоточиться на туроператорах. Именно они заранее выкупают отели в номерах и чартерные рейсы по самой низкой цене. И в случае неполного заселения или посадки, туроператор объявляет распродажу.

"Сгорать" туры начинают за 2 недели до вылета. И не всегда понятно – такая большая скидка дается из-за пустых кресел в самолете или пустых номеров. Обратите внимание, что пустая гостиница часто является настораживающим фактором. Возможно, из-за плохих отзывов она не имеет спроса среди туристов.

Часто "горячими турами" называют те, которые просто нужно продать. В таком случае за дополнительное продвижение платит отель. Не поленитесь сравнить цену на выбранный отель за другой период, а также помните, что дешевых туров на Новый год не существует. Все цены автоматически растут на 20 – 50%.

Как найти бюджетный вариант

Искать туры на нестандартные даты за 1 – 2 дня до начала каникул или после них. Да еще и с ночными вылетами – мало кто хочет лететь в новогоднюю ночь. Подписаться на рассылки направлений, туроператоров, агентств. Или искать по параметрам цены на обычных сайтах-агрегаторах туров. Иногда у туроператора можно встретить промотуры на запуске новых направлений или гостиниц.

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Как сэкономить на авиабилетах

Тарифы состоят из полностью рассчитанных расходов. Но авиакомпании для того, чтобы прорекламировать себя и новые направления, часто запускают акции с билетами по 9 или 10 евро. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на новости авиакомпаний, летающих из вашего города по нужным направлениям. Вы можете выбрать несколько направлений и дат и настроить сообщение об изменении цены или акции.



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Еще один способ поймать дешевые билеты – использовать в поиске функцию "куда угодно" и просто просматривать цены на карте. Также можно подписаться именно на новости компаний лоукостеров: Wizzair, Ryanair, SkyUp, LOT.

После того как вы нашли билеты через сервис, сравните цену с сайтом самой авиакомпании. Зачастую бывает все-таки дешевле покупать у самого авиаперевозчика, без посредников. Акции и распродажи устраивают не только лоукостеры, но и обычные авиакомпании. Условия таких билетов часто бывают ограниченными: например, его можно использовать начиная с определенной даты через несколько месяцев.

Акции с дешевыми билетами имеют одну цель – привлечь ваше внимание. При бронировании существует риск, что обратный билет стоит в 3 раза дороже. Поэтому холодный ум и проверка всей информации – ваши лучшие помощники при поиске "горячих предложений" на рынке туруслуг.