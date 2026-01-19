Як вижити на all inclusive: 6 правил, щоб не отруїтися в Єгипті

Найстрашнішим ворогом туристів у Єгипті є зовсім не акули чи недобросовісні торговці, які хочуть продати річ у тридорога. Найгірше це підхопити розлад шлунку, що зробити дуже просто.

Про те, як не підхопити інфекцію під час відпочинку у готелі зі системою all inclusive, 24 Канал розповідає з посиланням на @okay_tour.

Як не отруїтися під час відпочинку в Єгипті?

Перше правило – вода. У Єгипті суворо заборонено пити воду з-під крана. Тут тече просто технічна рідина, яка кишить бактеріями, до яких кишківник українців точно не звик. Ба більше, не варто навіть чистити нею зуби, а коли приймаєте душ – в жодному разі не відкривайте рот.

Друге правило – ніякого льоду. У жодному разі не просіть додавати лід до коктейлю, адже навіть у 5-зіркових готелях його часто роблять з води з-під крана.

Третє правило – ніяких свіжих овочів. Овочі та фрукти на шведському столі миють тією ж водою з-під крана. Саме тому свіжі нарізані помідори, листя салату чи порізані апельсини несуть ризики. Краще обирати те, що пройшло термічну обробку, або цілі фрукти, які можна почистити.

Четверте правило – без температурного шоку. Якщо ви 3 години лежали на пляжі при температурі повітря +35 градусів, а потім за раз випили літру крижаної води, то ваш шлунок може не витримати такого шоку. Це, своєю чергою, призведе до спазмів і нудоти. Найкраще пити злегка охолоджені напої.

П'яте правило – не їсти йогурти і майонез. Салати, які заправлені майонезом, або йогурт у великій тарілці оминайте десятою дорогою. Молочні продукти дуже швидко псуються на спеці, а ви ж не знаєте, скільки вони вже стоять на цьому столі. Краще заправляти салати олією.

Шосте правило – алкоголь не лікує. Деякі туристи вважають, що якщо вип'ють 50 грамів міцного алкоголю перед прийомом їжі, то він вб'є всі бактерії. Насправді алкоголь у поєднанні зі спекою та жирною їжею може зробити хіба що гірше. До того ж він не вбиває кишкову паличку.

А що робити, якщо вже отруївся?

Українські ліки не допоможуть при отруєнні єгипетськими інфекціями. Найкраще купити місцеві ліки, які швидко поставлять вас на ноги. Якщо ж вам дуже погано, то не варто бігти до лікаря при готелі. Зазвичай, це приватна послуга. Він може просто поміряти тиск, дати вітамінку і виставити рахунок у 200 доларів, а страховка цього не покриє.

Найкращий варіант: якщо вам не стає краще, то варто звертатися у страхову компанію. Там скажуть, що робити, або пришлють лікаря.

Що відомо про отруєння у Єгипті?

У 2021 році у готелі AMC Royal, що в Хургаді, сталося масове отруєння туристів. Як пише УНІАН, тоді госпіталізували близько 40 громадян Росії. Інші ЗМІ писали, що було ще 15 постраждалих туристів з України, а загальна кількість людей, які отруїлася, сягнула сотні. В уряді Єгипту заявляли, що інцидент трапився через "людські помилки", а готель закривали на якийсь час.