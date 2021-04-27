Як країни отримують свої назви: 4 головні принципи

Країною називають окрему територію, на якій проживає населення певної національності зі своєрідною культурою. Насамперед у цей термін вкладають історичний, культурний та географічний аспект. У світі зараз налічується 252 країни, і кожна з них має свою унікальну назву. Тож звідки беруться назви країн і хто їх придумує? Читайте далі.

Згідно з Оксфордським словником світових географічних назв, майже кожна країна отримала свою назву відповідно до одного з наступних принципів.

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Георгафічне розташування

Наприклад, назва "Норвегія" з давньоскандинавської перекладається як "північний шлях". "Австралія" латинською означає "невідома південна земля".

А от Австрія – це "східне королівство". Назва країни зародилась у IX столітті, коли територія Австрії перебувала у складі Франкського королівства та знаходилась у її крайній східній частині. Король франків Карл Великий назвав її Ostmark, що перекладається як "східна прикордонна територія".

Особливості місцевості

Наприклад, "Коста-Ріка", назва держави у Центральній Америці, перекладається з іспанської як "багатий берег". Своєю назвою країна завдячує Христофору Колумбу, який на початку XVI століття прибув разом із командою у невідому землю та побачив місцевих жителів, які носили золоті прикраси. Мореплавці зробили передчасний висновок, що це земля, багата на корисні копалини. Утім, вони помилились, але назва прижилась.

Назва країни часто відображає особливість місцевості / Фото Unsplash

Португальський дослідник Педро а Кампос дав назву острову Барбадос у Центральний Америці, яка означає "бородаті". Так мандрівник назвав фігові дерева, які росли на острові.

Латинське слово "argentum" перекладається як "срібло". Саме від цього слова походить назва Аргентини. За деякими даними, перші іспанські завойовники відкрили річку Ріо-де-ла-Плата, де вони знайшли поклади срібла.

У Сьєрра Леоне, державі в Західній Африці, є гори, в яких ехо нагадувало гарчання лева португальським мореплавцям, які подорожували у тих краях. Вони й подарували тамтешнім землям цю назву, яка перекладається як "левові гори".

Етнічна група

Багато країн отримали свою назву від племен, які населяли ці території. Наприклад, Франція – це "земля франків". А от Італія отримала свою назву від народу віталі, який жив у італійському регіоні Калабрія та вирощував телят. Назва країни означає "країна телят".

Історична особа

Філіппіни, острівна країна у Південно-Східній Азії, названа на честь іспанського короля Філіпа, який жив у XVI столітті. Ці землі було оголошено його володінням.

Країни часто називали на честь дослідників та мандрівників / Фото Unsplash

Колумбія ж названа на честь Христофора Колумба. А Болівія, держава у Південній Америці, отримала свою назву від імені військового діяча та першого президента Сімона Болівара.

Існує думка, що США (і вся Америка) були названі іменем мандрівника Амеріґо Веспуччі. Проте деякі дослідники вважають, що назва країни походить від імені Річарда Амеріке, британського купця, який профінансував трансатлантичну експедицію італійського мореплавця Джона Кабота. Мандрівник досяг півострова Лабрадор у східній частині Канади та назвав відкриті землі на честь спонсора експедиції.