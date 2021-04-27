Согласно с Оксфордским словарем мировых географических названий, почти каждая страна получила свое название в соответствии с одним из следующих принципов.

Читайте также Куда и как будут путешествовать украинцы: пять travel-трендов 2021

Георгафическое расположение

Например, название "Норвегия" с древнескандинавского переводится как "северный путь". "Австралия" на латинском означает "неизвестная южная земля".

А вот Австрия – это "восточное королевство". Название страны зародилось в IX веке, когда территория Австрии находилась в составе Франкского государства и находилась в его крайней восточной части. Король франков Карл Великий назвал ее Ostmark, что переводится как "восточная пограничная территория".

Особенности местности

Например, "Коста-Рика", название государства в Центральной Америке, переводится с испанского как "богатый берег". Своим названием страна обязана Христофору Колумбу, который в начале XVI века прибыл вместе с командой в неизвестную землю и увидел местных жителей, которые носили золотые украшения. Мореплаватели сделали преждевременный вывод, что это земля, богатая полезными ископаемыми. Впрочем, они ошиблись, но название прижилось.

Название страны часто отражает особенность местности / Фото Unsplash

Португальский исследователь Педро а Кампос дал название острову Барбадос в Центральный Америке, которое означает "бородатые". Так путешественник назвал фиговые деревья, которые росли на острове.

Латинское слово "argentum" переводится как "серебро". Именно от этого слова происходит название Аргентины. По некоторым данным, первые испанские завоеватели открыли реку Рио-де-ла-Плата, где они нашли залежи серебра.

В Сьерра Леоне, государстве в Западной Африке, есть горы, в которых эхо напоминало рычание льва португальским мореплавателям, которые путешествовали в тех краях. Они и подарили местным землям это название, которое переводится как "львиные горы".

Этническая группа

Многие страны получили свое название от племен, населявших эти территории. Например, Франция – это "земля франков". А вот Италия получила свое название от народа витали, которые жили в итальянском регионе Калабрия и выращивали телят. Название страны означает "страна телят".

Историческая личность

Филиппины, островная страна в Юго-Восточной Азии, была названа в честь испанского короля Филиппа, который жил в XVI веке. Эти земли были объявлены его владением.

Страны часто называли в честь исследователей и путешественников / Фото Unsplash

Колумбия же названа в честь Христофора Колумба. А Боливия, государство в Южной Америке, получила свое название от имени военного деятеля и первого президента Симона Боливара.

Существует мнение, что США (и вся Америка) были названы именем путешественника Америґо Веспуччи. Однако некоторые исследователи считают, что название страны происходит от имени Ричарда Америке, британского купца, который профинансировал трансатлантическую экспедицию итальянского мореплавателя Джона Кабота. Путешественник достиг полуострова Лабрадор в восточной части Канады и назвал открытые земли в честь спонсора экспедиции.