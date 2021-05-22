Приготований у землі: як ісландці випікають вулканічний хліб

В Ісландії зберігся унікальний спосіб випікання смачного та запашного хліба. Як і століття тому ісландці закопують тісто у землю, де воно готується на парах діючих вулканів.
Його так і називають – вулканічний хліб. Кажуть, що найкраще він смакує гарячим, додавши до нього трохи масла.
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Розумне використання природного тепла
Ісландія – країна гейзерів та вулканів, і місцеве населення навчилося використовувати їх у домашньому господарстві. Зараз геотермальна енергія направляється на обігрів приміщень, а в давнину з її допомогою готували їжу, зариваючи посуд безпосередньо в землю.
Вулкан в Ісландії / Фото we travel guides
Через обмеженість ресурсів хліб вважався розкішшю і не вживався кожен день. А коли селянам вдавалося дістати борошно, зазвичай це було житнє або кукурудзяне, вони змішували його з сушеними морськими водоростями і лишайником та випікали запашний вулканічний хліб.
Вулканічний хліб / Фото nat-geo
Хоча сьогодні люди використовують сучасні печі, однак деякі ісландські пекарі все ще послуговуються старим методом.
Випікання вулканічного хліба
- Щоб приготувати цей особливий хліб, потрібно спершу змішати борошно та інші добавки у відповідних пропорціях, а потім помістити у ємність та щільно її закрити.
- Далі в землі викопують невеликий отвір, поміщають туди тісто та накривають землею так, щоб зверху був невеликий горбик.
Вулканічний хліб готують у землі / Фото we travel guides
- З цього моменту за роботу береться природа, яка за допомогою гарячих джерел випікає хліб.
- До повної готовності доведеться почекати приблизно добу, після чого викопати і подати гарячим з маслом, джемом, шинкою, сиром, тунцем або копченим лососем.
Вулканічний хліб готується приблизно добу / Фото tastingtable
Завдяки підземній парі вулканічний хліб має м’яку губчасту структуру і майже схожий на бісквіт, підкорюючи найвибагливіших гурманів своїм насиченим смаком.
Вулканічний хліб підкорить найвибагливіших гурманів / Фото tastingtable
Ісландці випікають хліб на парах вулкану: дивіться відео