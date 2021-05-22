Його так і називають – вулканічний хліб. Кажуть, що найкраще він смакує гарячим, додавши до нього трохи масла.

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Розумне використання природного тепла

Ісландія – країна гейзерів та вулканів, і місцеве населення навчилося використовувати їх у домашньому господарстві. Зараз геотермальна енергія направляється на обігрів приміщень, а в давнину з її допомогою готували їжу, зариваючи посуд безпосередньо в землю.



Вулкан в Ісландії / Фото we travel guides

Через обмеженість ресурсів хліб вважався розкішшю і не вживався кожен день. А коли селянам вдавалося дістати борошно, зазвичай це було житнє або кукурудзяне, вони змішували його з сушеними морськими водоростями і лишайником та випікали запашний вулканічний хліб.



Вулканічний хліб / Фото nat-geo

Хоча сьогодні люди використовують сучасні печі, однак деякі ісландські пекарі все ще послуговуються старим методом.

Випікання вулканічного хліба

Щоб приготувати цей особливий хліб, потрібно спершу змішати борошно та інші добавки у відповідних пропорціях, а потім помістити у ємність та щільно її закрити.

у відповідних пропорціях, а потім помістити у ємність та щільно її закрити. Далі в землі викопують невеликий отвір, поміщають туди тісто та накривають землею так, щоб зверху був невеликий горбик.



Вулканічний хліб готують у землі / Фото we travel guides

З цього моменту за роботу береться природа, яка за допомогою гарячих джерел випікає хліб.

До повної готовності доведеться почекати приблизно добу, після чого викопати і подати гарячим з маслом, джемом, шинкою, сиром, тунцем або копченим лососем.



Вулканічний хліб готується приблизно добу / Фото tastingtable

Завдяки підземній парі вулканічний хліб має м’яку губчасту структуру і майже схожий на бісквіт, підкорюючи найвибагливіших гурманів своїм насиченим смаком.



Вулканічний хліб підкорить найвибагливіших гурманів / Фото tastingtable

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