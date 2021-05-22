Його так і називають – вулканічний хліб. Кажуть, що найкраще він смакує гарячим, додавши до нього трохи масла.

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Розумне використання природного тепла

Ісландія – країна гейзерів та вулканів, і місцеве населення навчилося використовувати їх у домашньому господарстві. Зараз геотермальна енергія направляється на обігрів приміщень, а в давнину з її допомогою готували їжу, зариваючи посуд безпосередньо в землю.


Вулкан в Ісландії / Фото we travel guides

Через обмеженість ресурсів хліб вважався розкішшю і не вживався кожен день. А коли селянам вдавалося дістати борошно, зазвичай це було житнє або кукурудзяне, вони змішували його з сушеними морськими водоростями і лишайником та випікали запашний вулканічний хліб.


Вулканічний хліб / Фото nat-geo

Хоча сьогодні люди використовують сучасні печі, однак деякі ісландські пекарі все ще послуговуються старим методом.

Випікання вулканічного хліба

  • Щоб приготувати цей особливий хліб, потрібно спершу змішати борошно та інші добавки у відповідних пропорціях, а потім помістити у ємність та щільно її закрити.
  • Далі в землі викопують невеликий отвір, поміщають туди тісто та накривають землею так, щоб зверху був невеликий горбик.


Вулканічний хліб готують у землі / Фото we travel guides

  • З цього моменту за роботу береться природа, яка за допомогою гарячих джерел випікає хліб.
  • До повної готовності доведеться почекати приблизно добу, після чого викопати і подати гарячим з маслом, джемом, шинкою, сиром, тунцем або копченим лососем.


Вулканічний хліб готується приблизно добу / Фото tastingtable

Завдяки підземній парі вулканічний хліб має м’яку губчасту структуру і майже схожий на бісквіт, підкорюючи найвибагливіших гурманів своїм насиченим смаком.


Вулканічний хліб підкорить найвибагливіших гурманів / Фото tastingtable

Ісландці випікають хліб на парах вулкану: дивіться відео

 