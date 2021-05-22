Его так и называют – вулканический хлеб. Говорят, что лучше всего его есть горячим, добавив к нему немного масла.

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Разумное использование естественного тепла

Исландия – страна гейзеров и вулканов, и местное население научилось использовать их в домашнем хозяйстве. Сейчас геотермальная энергия направляется на обогрев помещений, а в древности с ее помощью готовили пищу, зарывая посуду непосредственно в землю.

Вулкан в Исландии / Фото we travel guides

Из-за ограниченности ресурсов хлеб считался роскошью и не употреблялся каждый день. А когда крестьянам удавалось достать муку, обычно это была ржаная или кукурузная, они смешивали ее с сушеными морскими водорослями и лишайником и выпекали душистый вулканический хлеб.

Вулканический хлеб / Фото nat geo

Хотя сегодня люди используют современные печи, однако некоторые исландские пекари все еще пользуются старым методом.

Выпекание вулканического хлеба

Чтобы приготовить этот особый хлеб, нужно сначала смешать муку и другие добавки в соответствующих пропорциях, а затем поместить в емкость и плотно ее закрыть.

в соответствующих пропорциях, а затем поместить в емкость и плотно ее закрыть. Далее в земле выкапывают небольшое отверстие, помещают туда тесто и накрывают землей так, чтобы сверху был небольшой горбик.

Вулканический хлеб готовят в земле / Фото we travel guides

С этого момента за работу берется природа, которая с помощью горячих источников выпекает хлеб.

До полной готовности придется подождать примерно сутки, после чего выкопать и подать горячим с маслом, джемом, ветчиной, сыром, тунцом или копченым лососем.

Вулканический хлеб готовится примерно сутки / Фото tastingtable

Благодаря подземной пару вулканический хлеб имеет мягкую губчатую структуру и почти похож на бисквит, покоряя самых требовательных гурманов своим насыщенным вкусом.

Вулканический хлеб покорит самых взыскательных гурманов / Фото tastingtable

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