Про це йдеться у дослідженні Hilton, присвяченому трендам у подорожах. Дані показують: цифрові технології допомагають туристам швидше знаходити інформацію, однак особисті рекомендації залишаються важливою частиною прийняття рішень.

Чому туристи більше довіряють персоналу готелів?

Загалом 63% мандрівників довіряють інструментам штучного інтелекту під час прийняття рішень про подорожі. Водночас персоналу готелів довіряють ще більше: 70% називають його надійним ресурсом для планування поїздки. Особливо помітна різниця, коли йдеться про більш конкретні та особисті рішення.

Лише 22% готові довірити ШІ створення маршруту з урахуванням власних інтересів. Рекомендації ресторанів або барів 20%, а пошук менш відомих місцевих вражень лише 18%. Причина полягає у цінності місцевого досвіду. Працівники готелів можуть радити місця не лише на основі онлайн-відгуків, а і спираючись на власне знання міста та розуміння того, що може сподобатися конкретному гостю.

Рівень довіри до ШІ також відрізняється залежно від покоління. Міленіали найчастіше серед усіх вікових груп використовують рекомендації мовних моделей: 26% довіряють їм у створенні маршрутів, 23% у виборі ресторанів і стільки ж для пошуку натхнення. Бебі-бумери, навпаки, частіше покладаються на туристичних агентів і персонал готелів.

Також є різниця і між країнами. Серед китайських мандрівників 35% планують використовувати загальні інструменти ШІ для планування поїздок, а 21% спеціальні туристичні планувальники на основі штучного інтелекту. У США персонал готелів залишається найбільш надійним джерелом конкретних рекомендацій: 26% звертаються до нього за порадами щодо ресторанів, а 25% щодо маловідомих місцевих вражень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас Hilton розвиває власні цифрові інструменти. Запущений у березні 2026 року Hilton AI Planner допомагає створювати персоналізовані маршрути. Станом на серпень користувачі провели за його допомогою понад 18 тисяч розмов. Серед найпопулярніших напрямків були Орландо, Аспен, Карибський басейн, Чикаго та Нью-Йорк.

Хто залишається головним радником у сім'ї?

Найбільше мандрівники довіряють порадам членів власної родини – про це заявили 87% опитаних. Найчастіше головним радником стає партнер або чоловік чи дружина: цей варіант обрали 51% мандрівників. Ще 16% найбільше довіряють братам і сестрам, а 13% матерям.

Поява дітей помітно змінює цю картину. Серед батьків 60% називають партнера або подружжя найбільш надійним членом сім'ї під час прийняття рішень про подорожі. Серед людей без дітей таких 37%. До появи дітей мандрівники частіше звертаються до інших родичів. Наприклад, матір називають головним радником 20% людей без дітей, але лише 8% батьків. Для братів і сестер показники становлять 22% і 12% відповідно.

Проте із віком вплив у родині може змінюватися. Серед батьків-бебі-бумерів 29% кажуть, що саме їхні діти стали найнадійнішим джерелом порад щодо подорожей. Цікаво, що представники покоління Z, попри високу цифрову грамотність, вдвічі частіше за міленіалів звертаються до батьків за надійними рекомендаціями щодо поїздок.