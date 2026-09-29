Об этом говорится в исследовании Hilton, посвященном тенденциям в сфере путешествий. Данные показывают: цифровые технологии помогают туристам быстрее находить информацию, однако личные рекомендации остаются важной частью процесса принятия решений.

Почему туристы больше доверяют персоналу отелей?

В целом 63% путешественников доверяют инструментам искусственного интеллекта при принятии решений о путешествиях. В то же время персоналу отелей доверяют еще больше: 70% называют его надежным ресурсом для планирования поездки для планирования поездки. Особенно заметна разница, когда речь идет о более конкретных и личных решениях.

Лишь 22% готовы доверить ИИ составление маршрута с учетом собственных интересов. Рекомендации ресторанов или баров 20%, а поиск менее известных местных впечатлений всего 18%. Причина заключается в ценности местного опыта. Сотрудники отелей могут советовать места не только на основе онлайн отзывов, но и опираясь на собственное знание города и понимание того, что может понравиться конкретному гостю.

Уровень доверия к ИИ также различается в зависимости от поколения. Миллениалы чаще всего среди всех возрастных групп используют рекомендации языковых моделей: 26% доверяют им при составлении маршрутов, 23% при выборе ресторанов и столько же при поиске вдохновения. Бэби бумеры, напротив, чаще полагаются на туристических агентов и персонал отелей.

Также существует разница и между странами. Среди китайских путешественников 35% планируют использовать общие инструменты ИИ для планирования поездок, а 21% специальные туристические планировщики на основе искусственного интеллекта.

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В США персонал отелей остается самым надежным источником конкретных рекомендаций: 26% обращаются к нему за советами по ресторанам, а 25% по малоизвестным местным достопримечательностям.

В то же время Hilton развивает собственные цифровые инструменты. Запущенный в марте 2026 года Hilton AI Planner помогает создавать персонализированные маршруты. По состоянию на август пользователи провели с его помощью более 18 тысяч бесед. Среди самых популярных направлений были Орландо, Аспен, Карибский бассейн, Чикаго и Нью-Йорк.

Кто остается главным советчиком в семье?

Больше всего путешественники доверяют советам членов собственной семьи – об этом заявили 87% опрошенных. Чаще всего главным советчиком становится партнер, супруг или супруга: этот вариант выбрали 51% путешественников. Еще 16% больше всего доверяют братьям и сестрам, а 13% матерям.

Появление детей заметно меняет эту картину. Среди родителей 60% называют партнера или супруга самым надежным членом семьи при принятии решений о путешествиях. Среди людей без детей таких 37%. До появления детей путешественники чаще обращаются к другим родственникам.

Например, мать называют главным советником 20% людей без детей, но только 8% родителей. Для братьев и сестер показатели составляют 22% и 12% соответственно.

Однако с возрастом влияние в семье может меняться. Среди родителей беби бумеров 29% говорят, что именно их дети стали самым надежным источником советов по поводу путешествий. Интересно, что представители поколения Z, несмотря на высокую цифровую грамотность, в два раза чаще, чем миллениалы, обращаются к родителям за надежными рекомендациями по поездкам.