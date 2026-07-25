Українка @olesia.orchids, яка нещодавно побувала в Амстердамі, поділилася власним досвідом і розповіла, як їй вдалося побачити знамениті канали, музеї та атмосферні кʼвартали міста, не витративши на це цілий статок. Вона також зізналася, у скільки загалом обійшлася їй подорож в столицю Нідерландів на 4 дні.

Скільки українці коштувала поїздка в Амстердам?

Однією з найдорожчих витрат зазвичай є квитки на літак в Амстердам, які нерідко коштують від 10 тисяч гривень. Однак Олеся знайшла дешевший спосіб дістатися цього міста і полетіла з Варшави у Ейндховен, а вже звідти близько години їхала автобусом FlixBus. Загалом добирання в обидві сторони обійшлося їй всього в 90 євро.

Жила дівчина разом з подругою у кемпінгу, який коштував 140 євро з людини за 4 ночі. Вона зізналася, що за такі гроші в Амстердамі можна хіба що орендувати ліжко в хостелі з купою незнайомців. Натомість життя у кемпінгу виявилося дуже цікавим. Тут зупиняються туристи з будинками на колесах, а інші можуть орендувати невеличку хатинку.

У середині є лише двоярусне ліжко, шафа, стіл і два стільці. Душ і туалет загальні й розташовані на території кемпінгу. Але вони з ремонтом і чисті, тож можна не хвилюватися. Кухня також спільна. Ще на території є кафе і ходять качки.

Сам кемпінг розташований біля озера, тож українка по суті жила на природі. Через це, а також через різні кольори будинків їй здавалося, що вона у дитячому таборі. Розташування кемпінгу також зручне – до зупинки 15 хвилин пішки і ще десь 15 хвилин їхати трамваєм у центр міста.

Українка показала, як жила у кемпінгу в Амстердамі: відео

На їжу пішло ще близько 140 євро. Ціни в Амстердамі досить високі, тому дівчина здебільшого купувала готові страви в супермаркетах.

За поїздки громадським транспортом українка платила карткою – прикладала картку до термінала на вході і виході. Загальна сума вийшла 36 євро. Як з'ясувалося згодом, дешевше було купити проїзний на 4 дні за 27,5 євро.

На розваги Олеся витратила 75 євро. Вона відвідала Ботанічний сад, музею Ван Гога, Рейксмузеум, а також була на екскурсії на човні по каналах. На сувеніри пішло ще 40 євро.

Загалом уся поїздка в Амстердам на 4 дні коштувала 523 євро.

Українка розповіла, скільки коштувала поїздка в Амстердам: відео

Амстердам справді не можна назвати бюджетним напрямком, але це зовсім не означає, що подорож сюди доступна лише для заможних туристів. Якщо заздалегідь продумати маршрут, не гнатися за найдорожчими розвагами і знати на чому варто зекономити, знайомство з одним із найкрасивіших міст Європи може виявитися значно доступнішим, ніж здається на перший погляд.