Як правильно збирати гриби: правила безпеки для новачків

Сезон "тихого полювання" вже розпочався, тож українці після дощу вирушають в ліс по білі гриби, лисички, підберезники. Однак навіть звичайний похід за грибами може бути небезпечним, якщо не дотримуватися правил безпеки.

Щоб уникнути у лісі зустрічі зі зміями й не принести додому отруйні гриби, потрібно заздалегідь підготуватися.

Директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович в інтерв’ю 24 Каналу розповів, як вберегти себе у лісі від зустрічі з плазунами.

Які правила безпеки варто знати новачкам?

За словами фахівця, у лісі потрібно одягатися відповідним чином. Не можна в ліс йти в шльопанцях на босу ногу чи в шортах з голими ногами. Це мають буьт довгі штани, з цупкої тканини, зручні й високі кросівки, бажано тактичні.

Верхня частина одягу теж має бути з довгим рукавом, бо саме верхньою частиною тіла ви будете нахилятися до ґрунту й руками шукати гриби. Крім хорошого зору, у лісі варто бути уважними та обережними.



Верхній одяг має бути з довгим рукавом / Фото Pexels

"Ви повинні дивитися по сторонах, прислухатися до звуків, до шумів. Якщо щось десь там рухається, воно однозначно шумить, мусите на це звернути увагу. Побачили щось незрозуміле – зупинилися. Зробили паузу 20 – 30 секунд. Щойно стихло – можна продовжувати рух далі,

– додав Ігор Антахович.

Щоб захистити себе від безпосереднього контакту з плазуном – краще мати в руках палицю довжиною до двох метрів. Під час ходьби лісом цією палицею потрібно розсувати траву. Коли ми шумимо, змії нас чують, і тікають з місця значно швидше, ніж ми її зможемо побачити.

Як правильно збирати гриби?

Єдиного правила, як потрібно збирати гриби – немає, пишуть Fonariki. Їх можна як і обережно викручувати, так і зрізати ножем. Основна частина гриба – міцелій – знаходиться під землею, тому після будь-якого з цих варіантів, гриб продовжить рости.

Та для зручності можна користуватися все ж таки грибним ножем. Ним можна акуратно зрізати плодові тіла й не пошкодити грибницю.

Як зрізати гриби: дивіться відео

Щоб правильно зібрати гриби, варто дотримуватися кількох правил. Обережно відгорніть листя чи мох навколо гриба. Зріз варто робити біля основи ніжки. Однак білі гриби, підберезники, підосичники чи маслюки краще викручувати. Зовсім молоді гриби не варто збирати, а дати їм можливість ще вирости.

Збирати у лісі можна лише ті гриби, в яких ви впевнені. Якщо гриб викликає сумніви чи має неприємний запах, його краще залишити у лісі.

Після повернення додому не варто відкладати обробку грибів. Їх потрібно очистити, промити, за потреби замочити на 20 хвилин у підсоленій воді, а тоді відварити. Далі гриби вже можна смажити чи запікати.

Серед отруйних грибів в Україні найвідомішими є:

Несправжні опеньки;

Печериця рудіюча;

Блювотна сироїжка;

Несправжня лисичка;

Бліда поганка;

Чортів гриб;

Мухомор;

Перед походом у ліс ретельно вивчіть ці гриби, щоб розуміти, як вони виглядають.

Коли варто йти по гриби?

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.

Збирати гриби найкраще рано вранці у менш прохідних стежках, враховуючи симбіоз різних видів з деревами. Підберезники ростуть біля сосен, дубів чи грабів, а жовтий боровик росте поруч з модринами.