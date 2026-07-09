Чтобы избежать встречи со змеями в лесу и не принести домой ядовитые грибы, нужно заранее подготовиться.

Директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович в интервью 24 Каналу рассказал, как уберечься в лесу от встречи с пресмыкающимися.

Какие правила безопасности следует знать новичкам?

По словам специалиста, в лесу нужно одеваться соответствующим образом. Нельзя идти в лес в шлепанцах на босую ногу или в шортах с голыми ногами. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, удобные и высокие кроссовки, желательно тактические.

Верхняя часть одежды тоже должна быть с длинным рукавом, ведь именно верхней частью тела вы будете наклоняться к земле и руками искать грибы. Помимо хорошего зрения, в лесу стоит быть внимательными и осторожными.



Верхняя одежда должна быть с длинным рукавом / Фото Pexels

"Вы должны смотреть по сторонам, прислушиваться к звукам, к шумам. Если что-то где-то там движется, оно однозначно шумит, вы должны обратить на это внимание. Увидели что-то непонятное – остановились. Сделали паузу на 20–30 секунд. Только что стихло – можно продолжать движение дальше,

– добавил Игорь Антахович.

Чтобы защитить себя от непосредственного контакта с пресмыкающимся – лучше иметь в руках палку длиной до двух метров. Во время прогулки по лесу этой палкой нужно раздвигать траву. Когда мы шумим, змеи нас слышат и убегают с места значительно быстрее, чем мы успеваем их заметить.

Как правильно собирать грибы?

Единого правила, как нужно собирать грибы, нет, пишут Fonariki. Их можно как осторожно выкручивать, так и срезать ножом. Основная часть гриба – мицелий – находится под землей, поэтому после любого из этих способов гриб продолжит расти.

Но для удобства все же можно пользоваться грибным ножом. Им можно аккуратно срезать плодовые тела и не повредить грибницу.

Как срезать грибы: смотрите видео

Чтобы правильно собрать грибы, стоит соблюдать несколько правил. Осторожно отодвиньте листья или мох вокруг гриба. Срез следует делать у основания ножки. Однако белые грибы, подберезовики, подосичники или маслятки лучше выкручивать. Совсем молодые грибы не стоит собирать, а дать им возможность еще подрасти.

Собирать в лесу можно только те грибы, в которых вы уверены. Если гриб вызывает сомнения или имеет неприятный запах, его лучше оставить в лесу.

По возвращении домой не стоит откладывать обработку грибов. Их нужно очистить, промыть, при необходимости замочить на 20 минут в подсоленной воде, а затем отварить. Далее грибы уже можно жарить или запекать.

Среди ядовитых грибов в Украине наиболее известны:

Ложные опята;

Шампиньон краснеющий;

Рвотная сыроежка;

Ложная лисичка;

Бледная поганка;

Чертов гриб;

Мухомор;

Перед походом в лес тщательно изучите эти грибы, чтобы понимать, как они выглядят.

Когда стоит идти за грибами?

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага влияет на их быстрый рост и формирование плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.

Собирать грибы лучше всего рано утром на малопроходимых тропинках, учитывая симбиоз различных видов с деревьями. Подберезовики растут возле сосен, дубов или грабов, а желтый боровик – рядом с лиственницами.