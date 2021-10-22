Як безкоштовно отримати додаткове крісло в літаку: дієвий лайфхак від мандрівниці

Нерідко туристи не можуть обрати ті місця в літаку, які будуть розташовані поруч. Тоді доводиться сидіти в різних кінцях або рядах авіалайнера.

Що ж, блогерка Челсі Дікенсон, відома в мережі завдяки порадам щодо організації бюджетних подорожей, назвала спосіб, який допоможе безкоштовно отримати цілий ряд в літаку. Про це вона розповіла у своєму Інстаграм.

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Як безкоштовно отримати цілий ряд в літаку

За словами дівчини, такий спосіб підійде для пари, або тих, що подорожують вдвох.

Так, під час онлайн-реєстрації потрібно вибрати два місця у 13 ряду: одне в проході, інше – біля ілюмінатора, залишивши середнє крісло вільним.

Челсі запевняє, що мало хто захоче сидіти між двома незнайомцями. Крім того, чимало пасажирів через забобони бояться літати на 13 ряду.

Наявність цілого ряду для двох – це просто додатковий комфорт. Це точно такий же простір, який ви отримуєте, якщо летите в бізнес-класі,

– зауважила вона.

Каже, що слід вважати це способом отримати максимум за гроші, які виділили на переліт.

Як безкоштовно отримати додаткове крісло в літаку: дивіться відео

Зауважимо, раніше стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, розкрила цікавий спосіб безкоштовних перельотів.