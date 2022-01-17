Wizz Air влаштував одноденний розпродаж: квитки з України від 5 євро
17 січня 2022 , 10:49Читать новость на русском
Джерело:Wizz Air
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air влаштувала одноденний розпродаж. Квитки з різних міст України можна придбати за ціною від 179 гривень (5 євро).
Однак є декілька нюансів, які слід врахувати перед бронюванням.
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Швидкий розпродаж у Wizz Air
Дешеві квитки (від 5 євро) доступні на вибраних маршрутах з міст України. Наприклад, можна полетіти з Харкова та Львова до Ларнаки, Берліну, Варшави, Вроцлав тощо.
Крім того, в системі бронювання авіакомпанії є багато квитків від 279 гривень (9 євро).
Умови акції:
- розпродаж триватиме до 17 січня 2022 року включно й поширюється на окремі рейси до 28 лютого 2022 року;
- знижка застосовується лише для вартості тарифу, але не діє на адміністративний збір;
- рекламна акція не поширюється на групові бронювання;
- вартість найдешевших квитків передбачає перечення тільки маленької ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів;
- забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.
Деталі розпродажу Wizz Air / Скриншот із сайту авіакомпанії