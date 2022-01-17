Wizz Air влаштував одноденний розпродаж: квитки з України від 5 євро

17 січня 2022 , 10:49
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Джерело:

Wizz Air

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air влаштувала одноденний розпродаж. Квитки з різних міст України можна придбати за ціною від 179 гривень (5 євро).

Однак є декілька нюансів, які слід врахувати перед бронюванням.

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Швидкий розпродаж у Wizz Air

Дешеві квитки (від 5 євро) доступні на вибраних маршрутах з міст України. Наприклад, можна полетіти з Харкова та Львова до Ларнаки, Берліну, Варшави, Вроцлав тощо.

Крім того, в системі бронювання авіакомпанії є багато квитків від 279 гривень (9 євро).

Умови акції:

  • розпродаж триватиме до 17 січня 2022 року включно й поширюється на окремі рейси до 28 лютого 2022 року;
  • знижка застосовується лише для вартості тарифу, але не діє на адміністративний збір;
  • рекламна акція не поширюється на групові бронювання;
  • вартість найдешевших квитків передбачає перечення тільки маленької ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів;
  • забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.


Деталі розпродажу Wizz Air / Скриншот із сайту авіакомпанії

Зверніть увагу! Ознайомитися із повною картою напрямків Wizz Air можна за посиланням.
Автор: Марта Касіянчук