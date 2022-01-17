Однако есть несколько нюансов, которые следует учесть перед бронированием.

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Быстрая распродажа в Wizz Air

Дешевые билеты (от 5 евро) доступны на выбранных маршрутах из городов Украины. Например, можно полететь из Харькова и Львова в Ларнаку, Берлин, Варшаву, Вроцлав и т.д.

Кроме того, в системе бронирования авиакомпании есть много билетов от 279 гривен (9 евро).

Условия акции:

распродажа будет продолжаться до 17 января 2022 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года;

и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года; скидка применяется только для стоимости тарифа, но не влияет на административный сбор;

рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;

стоимость самых дешевых билетов предполагает перевозку только маленькой ручной клади размером 40x30x20 сантиметров;

забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.



Детали распродажи Wizz Air / Скриншот с сайта авиакомпании

Обратите внимание! Ознакомиться с полной картой направлений Wizz Air можно по ссылке.