Однако есть несколько нюансов, которые следует учесть перед бронированием.
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Быстрая распродажа в Wizz Air
Дешевые билеты (от 5 евро) доступны на выбранных маршрутах из городов Украины. Например, можно полететь из Харькова и Львова в Ларнаку, Берлин, Варшаву, Вроцлав и т.д.
Кроме того, в системе бронирования авиакомпании есть много билетов от 279 гривен (9 евро).
Условия акции:
- распродажа будет продолжаться до 17 января 2022 года включительно и распространяется на отдельные рейсы до 28 февраля 2022 года;
- скидка применяется только для стоимости тарифа, но не влияет на административный сбор;
- рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;
- стоимость самых дешевых билетов предполагает перевозку только маленькой ручной клади размером 40x30x20 сантиметров;
- забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.
Детали распродажи Wizz Air / Скриншот с сайта авиакомпании