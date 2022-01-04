Wizz Air пропонує одноденну знижку 20% на всі рейси: хто може скористатися

Угорський лоукост Wizz Air пропонує знижку 20% на всі авіарейси до 31 травня 2022. Проте є кілька нюансів, які варто врахувати перед бронюванням квитків.

По-перше, скористатися акційною пропозицією можуть лише учасники Wizz Discount Club. По-друге, розпродаж триває лише до кінця 4 січня 2022 року.

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Розпродаж у Wizz Air: що відомо

З України акційними рейсами можна летіти з Києва, Львова, Харкова та Одеси. Знижка застосовується для вартості тарифу, але не діє на адміністративний збір.

Зокрема знижка дає змогу здійснити такі рейси:

Київ – Братислава – Київ (21.02.2022 – 04.03.2022) – 20 євро.

(21.02.2022 – 04.03.2022) – 20 євро. Львів – Ларнака – Львів (14.03.2022 – 30.03.2022) – 20 євро.

(14.03.2022 – 30.03.2022) – 20 євро. Одеса – Абу-Дабі – Одеса (27.03.2022 – 03.04.2022) – 92 євро.

Приклад бронювання:

Ознайомитися із повним переліком знижок можна на сайті Wizz Air



Квитки з Києва до Братислави за 10 євро в один бік / скріншот з сайту Wizz Air