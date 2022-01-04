Wizz Air пропонує одноденну знижку 20% на всі рейси: хто може скористатися
4 січня 2022 , 18:00Читать новость на русском
Джерело:Veterdoit
Угорський лоукост Wizz Air пропонує знижку 20% на всі авіарейси до 31 травня 2022. Проте є кілька нюансів, які варто врахувати перед бронюванням квитків.
По-перше, скористатися акційною пропозицією можуть лише учасники Wizz Discount Club. По-друге, розпродаж триває лише до кінця 4 січня 2022 року.
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Розпродаж у Wizz Air: що відомо
З України акційними рейсами можна летіти з Києва, Львова, Харкова та Одеси. Знижка застосовується для вартості тарифу, але не діє на адміністративний збір.
Зокрема знижка дає змогу здійснити такі рейси:
- Київ – Братислава – Київ (21.02.2022 – 04.03.2022) – 20 євро.
- Львів – Ларнака – Львів (14.03.2022 – 30.03.2022) – 20 євро.
- Одеса – Абу-Дабі – Одеса (27.03.2022 – 03.04.2022) – 92 євро.
Приклад бронювання:
Квитки з Києва до Братислави за 10 євро в один бік / скріншот з сайту Wizz Air