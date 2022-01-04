Во-первых, воспользоваться акционным предложением могут только участники Wizz Discount Club. Во-вторых, распродажа длится только до конца 4 января 2022 года.

Интересно Wizz Air запускает новый маршрут из Австрии: в какую страну полетит

Распродажа в Wizz Air: что известно

Из Украины акционными рейсами можно лететь из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Скидка применяется для стоимости тарифа, но не влияет на административный сбор.

В частности, скидка позволяет совершить следующие рейсы:

Киев – Братислава – Киев (21.02.2022 – 04.03.2022) – 20 евро.

(21.02.2022 – 04.03.2022) – 20 евро. Львов – Ларнака – Львов (14.03.2022 – 30.03.2022) – 20 евро.

(14.03.2022 – 30.03.2022) – 20 евро. Одесса – Абу-Даби – Одесса (27.03.2022 – 03.04.2022) – 92 евро.

Обратите внимание! Ознакомиться с полным списком скидок можно на сайте Wizz Air.

Пример бронирования:



Билеты из Киева в Братиславу за 10 евро в одну сторону / скриншот с сайта Wizz Air