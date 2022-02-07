Wizz Air анонсував нові рейси: деталі запуску

Зокрема, авіаперевізник запустить нові рейси з Лондона та Албанії. Деталі читайте далі!

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Нові рейси Wizz Air з Лондона

Вже в лютому – березні авіакомпанія запускає нові напрямки з аеропорту Лондон-Гатвік до Італії та Болгарії.

Так, з 30 січня авіакомпанія вже почала виконувати рейси до болгарської Варни – щопонеділка, вівторка, п'ятниці та неділі.

На лютий Wizz запланував рейси до Бургаса з частотою польотів два рази на тиждень – щовівторка та суботи. Згодом кількість рейсів збільшать до трьох.

Рейси до Венеції здійснюватимуть з 3 березня щодня, крім вівторка та суботи. А з 29 березня Wizz Air літатиме до Палермо двічі на тиждень – щовівторка та суботи.



Карта нових рейсів з Лондона / Фото Wizz Air

Нові рейси Wizz Air з Албанії

Авіакомпанія повідомила, що у квітні почне виконувати два нових рейси з Тирани. Перший з них до німецького Фрідріхсхафена – щодня, крім вівторка та неділі. А другий – до Ріміні в Італії, щовівторка та суботи.

Також з 1 червня з албанського Кукеса заплановані рейси до Баден-Бадена, а з 3 червня до французько-швейцарського аеропорту Базель-Мулуз-Фрайбурга.

Крім того, з 4 червня щовівторка та суботи Wizz Air літатиме з Кукеса до Відня, Мюнхена та Меммінгена.



Карта нових рейсів з Албанії / Фото Wizz Air