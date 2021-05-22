Прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив, що вже з 7 червня Іспанія впускатиме усіх вакцинованих мандрівників з різних країн світу. Головна вимога – туристи мають щепитися саме сертифікованими в Євросоюзі препаратами.

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За словами Санчеса, іспанська влада розраховує, що влітку у країні відпочине від 30% до 40% міжнародних туристів. Вже до кінця 2021 року країна сподівається збільшити туристичний потік до 70%.

Європейські паспорти вакцинації дозволять, щоб цьогорічне літо було значно кращим для туристичної галузі, аніж 2020 року,

– мовиться у повідомленні.

Для кого Іспанія відкриє кордони вже у травні

У травні Іспанія відкриє кордони для мандрівників з країн, які не входять до ЄС, але належать до списку держав з низьким ризиком зараження на COVID-19.

Зокрема, мовиться про Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію та Ізраїль.

Зверніть увагу! У ЄС вже з 1 липня введуть паспорти вакцинації. Вони будуть у цифровому вигляді. Водночас за бажання люди зможуть отримати також паперовий примірник.