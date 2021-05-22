Премьер-министр Педро Санчес сообщил, что уже с 7 июня Испания будет впускать всех вакцинированных путешественников из разных стран мира. Главное требование – туристы должны прививаться именно сертифицированными в Евросоюзе препаратами.

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По словам Санчеса, испанские власти рассчитывают, что летом в стране отдохнет от 30% до 40% международных туристов. Уже к концу 2021 года страна надеется увеличить туристический поток до 70%.

Европейские паспорта вакцинации позволят, чтобы нынешнее лето было значительно лучше для туристической отрасли, чем в 2020 году,

– говорится в сообщении.

Для кого Испания откроет границы уже в мае

В мае Испания откроет границы для путешественников из стран, которые не входят в ЕС, но принадлежат к списку государств с низким риском заражения на COVID-19.

В частности, речь идет о Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Израиле.

Обратите внимание! В ЕС уже с 1 июля введут паспорта вакцинации. Они будут в цифровом виде. В то же время при желании люди смогут получить также бумажный экземпляр.